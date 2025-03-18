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健身風險｜25歲大隻仔求極速增肌　半年狂飲1物致腎虧　醫生建議每日攝取量

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【健身／增肌減脂／蛋白質／腎虧】健身人士必備雞胸肉和蛋白粉，但過量攝取蛋白質可能會衍生其他健康問題。內地一名25歲健身男子為求極速增肌減脂，用錯方法導致腎虧。有醫生提醒健身人士勿盲目攝取蛋白質，過多恐損害健康。

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健身風險｜過量攝取蛋白粉致腎虧

根據《福建衛生報》報道，中國福建省福州市一名25歲男子是健身愛好者，為了快速增肌，除了日常飲食中攝取雞胸肉、牛肉、雞蛋、牛奶等高蛋白食物外，每日還額外補充5勺蛋白粉，每日蛋白質攝取量高達150克。這樣的飲食習慣持續了6個月後，男子發現自己的尿液泡沫增多且不易消散，腰部經常隱隱作痛，身體也感到異常疲憊，就算充分休息也無法緩解。

男子隨後求醫，經醫生檢查後發現血肌酐值高達165μmol/L，尿蛋白呈陽性，腎功能已出現異常。醫生指出，男子若延誤求醫，並繼續長期過量攝取蛋白質，有可能會進一步加速腎功能惡化。經過3個月的治療與飲食調整，男子的身體狀況逐漸恢復。

健身風險｜過量攝取蛋白質 恐引發健康問題

福州大學附屬省立醫院藥學部主管藥劑師陳芬燕解釋，蛋白質在體內代謝後會產生大量氮質廢物，這些廢物需透過腎臟排出。若長期攝取過多蛋白質，腎臟的排泄負擔將大幅增加，可能導致腎功能損傷。此外，過量攝取蛋白質還可能引發骨質疏鬆、痛風、肥胖等問題。

健身風險｜專家建議每日攝取量勿過量

陳芬燕強調，蛋白粉雖是常見的營養補充劑，但並非所有人都需要額外補充。對於一般成年人而言，每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重0.8至1.2克，透過均衡飲食即可滿足需求。尤其對於老年人、高血壓或糖尿病患者等腎功能較弱或已有基礎疾病的族群，過量攝取蛋白質更容易造成腎損傷，因此在補充蛋白粉前應諮詢專業醫生或藥劑師的建議。

陳芬燕提醒，蛋白粉並非「保健神藥」，過度依賴可能對健康造成負面影響。健身愛好者在追求肌肉增長的同時，應根據個人需求適量補充蛋白質，並以均衡飲食為基礎，避免盲目追求高蛋白攝取。若有特殊健康狀況或需求，建議尋求專業醫療人員的指導，以確保健康與安全。

此外，蛋白質攝取還可能影響藥物療效。例如，服用治療帕金森氏症的多巴絲肼片時，若同時攝取高蛋白飲食，可能導致藥效下降。因此，患者在服用此類藥物期間，應注意控制蛋白質攝取量，並盡量將高蛋白飲食與服藥時間分開。

腎臟健康｜6大護腎食物

台灣腎臟科醫生江守山近日在節目《小宇宙大爆發》中分享，腎絲球過濾率可以透過飲食調養逆轉，並推介6種食物可以强化腎絲球，修護腎臟受損，改善腎功能。

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腎臟健康｜10大傷腎惡習

此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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