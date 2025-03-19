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彩虹邨重建｜彩虹邨漫畫店為愛書人堅持18載　重建結業如放下重擔：生意難做也是解脫

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撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

彩虹邨漫畫店「漫畫世界」為愛書人堅持18載，面對彩虹邨即將重建，小店正為結業倒數，張老闆指如放下重擔：「生意難做也是解脫」。

時代變遷，新興行業陸續取代舊時傳統，以往風光不再，只有日漸式微的景象。位於彩虹邨的「漫畫世界」，由一對年過六旬的張氏夫婦經營，兩人見證行業興衰，過往滿是學生和打工仔的景況，現只有寥寥可數的客人。現在又面對彩虹邨重建，雖然早前房屋署通知店舖可獲租至2029年，但張老闆指只要書籍售完，便會結業。

暫時會繼續營運，如果賣到七七八八的時候，我們都會提早結業。

TOPick一分鐘
彩虹邨漫畫店｜彩虹邨漫畫店為愛書人堅持18載　重建結業如放下重擔：生意難做也是解脫

彩虹邨漫畫店｜見證行業興衰 電子書取代紙本

「漫畫世界」老闆張先生於1992年在九龍城創業，後來搬到黃大仙龍翔中心，2007年才遷至彩虹邨，「來到這裏已經18年了，共續租了六次」。雖然經營18年，但是張老闆坦言生意難做，其中一個原因便是租金問題：

政府的租金並不便宜，他們經常說要追回市值租金，即使申請減租亦無果。加上現在顧客減少，租金不斷增加，就越來越難做。

位於彩虹邨的「漫畫世界」由張氏夫婦經營，至今已經營18年。（越玲瓏攝）

除了租金昂貴，顧客減少是另一重要原因。張老闆表示以往興旺時，每日至少租出三、四百本書，現在只剩一成，只有約二十本。見證行業的變遷，他慨嘆今非昔比，電子書的興起，令實體書不再是人們唯一的選擇：

與現在的年輕人談話，他很熟悉漫畫的內容，但他不是翻閱書籍，他是閱讀電子書。不單止是漫畫，文字書亦同樣，因為網上很容易找到。

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彩虹邨漫畫店｜貨源減少未能滿足客人需求

網絡時代的來襲，摧毀的行業不止一個，出版社亦大受影響。經營店舖，客源貨源尤其重要，但張老闆指出版社倒閉不少，以往有七、八間出版社，出版有數十本，甚至一百本小說，但現在只有三間，換言之貨源少了，客人的需求也未能滿足。面對貨源供應減少，他慨嘆堅持經營也無濟於事。

連供應給我的書都沒有，我堅持都給不了客人，不結業都不行。

雖然未能提供更多的新書，但因店內書籍眾多，部分客人則會選擇重讀，翻閱舊作品，「他們現在會租一些很舊的書，那套書可能他們在十年、八年前看過，他不記得內容會再回租」。

彩虹邨漫畫店｜藏多本絕版漫畫 原價出售予好書人

要容納到多年前的舊書，空間最為重要，店舖面積400多呎，一個個書櫃由地下延伸至天花板，藏有約7萬本小說和漫畫，當中有不少更是絕版，「有些是90年代的初版，一直保留至今，例如《龍珠》、《IQ博士》、《美少女戰士》、《足球小將》。」不過，隨著結業清貨消息的發布，不少舊顧客聞聲而來，將部分絕版漫畫買走。至於價錢，老闆強調所有書籍也是以原價出售。

我就是要清貨大平賣，全部租書都是按照本身的價錢出售，絕版書都是一樣。

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彩虹邨漫畫店｜早有結束生意之心 屋邨重建為順水推舟

夫婦二人經營多年，盡見世代變遷，由最初的10間分店，只剩彩虹邨一間，儘管行業式微，但兩人仍堅持下去，全為了喜歡看書的客人，「有些客人不想我們結業，他們喜歡看書，希望我們繼續做，這樣他們就有書看，我們亦因此才堅持做到現在。」現在面對店舖結業，兩人心感可惜的同時，亦有如釋重負的感覺，張老闆更形容是「解脫」，因他們早有結業不再經營的想法，現在彩虹邨重建只是順水推舟，「趁這個時機結束生意」。

眼看是一間漫畫店的結束，但內裡盛載是一群漫畫迷的回憶，老闆娘深信喜愛漫畫之人，定會來到店內，帶走自己的「心頭好」。

如果他是喜愛漫畫的人，看到結業消息都會前來，由以往到現在都有一班喜歡看書、愛好漫畫的客人。

夫婦二人早有結束生意之心，現在店舖「漫畫世界」結業，兩人形容為順水推舟。（越玲瓏攝）

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