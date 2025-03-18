天氣預測｜天文台去年增2個AI預報模型　台長陳栢緯：掌握熱帶氣旋強度仍有偏差

▲ 陳栢緯指AI掌握熱帶氣旋的強度仍有偏差。（梁偉榮攝）

天文台去年在「地球天氣」網頁加入華為雲「盤古」及「伏羲」兩個人工智能模式（AI）的預報產品，並提供高空預報圖。天文台台長陳栢緯指，AI對中期，即3至5天內的颱風的路徑預測較傳統模式充足，且成功捕捉颱風生成的機會亦較高。惟過往數據對AI掌握熱帶氣旋的強度仍有偏差，對於歷史上從未發生過的可能性，亦未能預測。

陳栢緯指，AI相對傳統模式「好似好神奇」，但目前對AI的掌握仍不太仔細，要「多啲睇」，亦解釋了為什麼明年的預測超過某時段就開始變得困難，強調天文台不會忽視任何可能性。他又指，天文台會綜合各模式，加上經驗判斷哪個可能性較高，再作出相應措施。

雷達、衛星圖像更新將更頻密

陳栢緯表示，天文台今年會繼續加強各項服務，包括天文台網頁及「我的天文台」流動應用程式上的雷達及衛星圖像服務。128及256公里範圍的雷達圖像更新頻率會由現時每12分鐘加密至每6分鐘一次；而64公里範圍除現時離海平面 3公里高的降雨率圖像外，會增設2公里高的圖像，讓市民更好掌握大氣低層的降雨情況。

另外，覆蓋亞洲西部的風雲-4B 衛星圖像更新頻率會由現時每小時加密至每15 分鐘一次；同時會增設「全日可見光」衛星圖像及韓國GK-2B 衛星的氣溶膠光學厚度圖像，以加強監測華南及南海北部的天氣和能見度。

為了加強天氣信息發放，讓市民為天氣變化早作準備，天文台今年會新增以圖像形式顯示本港各區兩量資訊，及試行預報員透過短片親自講解未來的天氣變化。圖像形式的各區雨量資訊會在未來一兩個月在「我的天文台」流動應用程式及網站推出，而預報員講解未來天氣變化的短片會在今年下半年於部分「天氣隨筆」文章內提供。

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