  • 18°C
香港時間：2025318日 (二) 19:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天氣預測｜天文台去年增2個AI預報模型　台長陳栢緯：掌握熱帶氣旋強度仍有偏差

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳栢緯指AI掌握熱帶氣旋的強度仍有偏差。（梁偉榮攝）

天文台去年在「地球天氣」網頁加入華為雲「盤古」及「伏羲」兩個人工智能模式（AI）的預報產品，並提供高空預報圖。天文台台長陳栢緯指，AI對中期，即3至5天內的颱風的路徑預測較傳統模式充足，且成功捕捉颱風生成的機會亦較高。惟過往數據對AI掌握熱帶氣旋的強度仍有偏差，對於歷史上從未發生過的可能性，亦未能預測。

陳栢緯指，AI相對傳統模式「好似好神奇」，但目前對AI的掌握仍不太仔細，要「多啲睇」，亦解釋了為什麼明年的預測超過某時段就開始變得困難，強調天文台不會忽視任何可能性。他又指，天文台會綜合各模式，加上經驗判斷哪個可能性較高，再作出相應措施。

雷達、衛星圖像更新將更頻密

陳栢緯表示，天文台今年會繼續加強各項服務，包括天文台網頁及「我的天文台」流動應用程式上的雷達及衛星圖像服務。128及256公里範圍的雷達圖像更新頻率會由現時每12分鐘加密至每6分鐘一次；而64公里範圍除現時離海平面 3公里高的降雨率圖像外，會增設2公里高的圖像，讓市民更好掌握大氣低層的降雨情況。

另外，覆蓋亞洲西部的風雲-4B 衛星圖像更新頻率會由現時每小時加密至每15 分鐘一次；同時會增設「全日可見光」衛星圖像及韓國GK-2B 衛星的氣溶膠光學厚度圖像，以加強監測華南及南海北部的天氣和能見度。

為了加強天氣信息發放，讓市民為天氣變化早作準備，天文台今年會新增以圖像形式顯示本港各區兩量資訊，及試行預報員透過短片親自講解未來的天氣變化。圖像形式的各區雨量資訊會在未來一兩個月在「我的天文台」流動應用程式及網站推出，而預報員講解未來天氣變化的短片會在今年下半年於部分「天氣隨筆」文章內提供。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

天氣預測｜天文台料今年6月或之前踏入風季　共5至8個熱帶氣旋襲港
今日 16:04
天氣預測｜天文台料今年6月或之前踏入風季　共5至8個熱帶氣旋襲港

你可能感興趣

天氣預測｜天文台料今年6月或之前踏入風季　共5至8個熱帶氣旋襲港
今日 16:04
天氣預測｜天文台料今年6月或之前踏入風季　共5至8個熱帶氣旋襲港
人工智能 天氣 華為 颱風 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
急症室最長等候時間（03月18日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月18日 時間16:05）