奪命提示︱劉穎鏇飄逸長髮騷舞技　Tiffany腹肌「老是常出現」網民讚：感受到下過苦功

▲ 《奪命提示》劉穎鏇。

【劉穎鏇 / 奪命提示 / 黃子恆 / 廖慧儀】由文偉鴻（Jazz）監製的全新動作懸疑劇《奪命提示》昨晚（17日）首播，劉穎鏇（Tiffany）、廖慧儀（Jessica）大展身手引發大批網友熱議。

奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女 Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？

奪命提示︱劉穎鏇身形下苦工

Tiffany昨晚在第一集中不負眾望全方位拼盡演出，除了在接受山聰測試場口大晒好身手，還加插了感情戲及跳舞場口。

在跳舞場口中，身穿魚網披肩、小背心、熱褲的Tiffany身形一流。網民讚她的「最強Body 3.0」比之前的2.0版本更為完美，直達屈機程度。

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還有眼利網民發現Tiffany身形比之前更為乾身，只是簡單的急步走，但結實的腹肌線條已清晰可見。昨晚無論婚紗、泳衣、舞衣、背心打女裝束、濕髮或是裕袍Look均收好評：「tiff真係好屈，歐美身材勁橫有肉地，又高有腳，樣都唔差」、「身形超索，唔係一味得個瘦，完美曲線又有腹肌」、「求單眼Gif」、「絕世長腿」、「見過真人，好高好瘦有台型，五官好靚，好甜美」、「形象健康正面」、「夠拼搏」。

談到獲讚魅力爆燈的跳舞場口，Tiffany接受TVB.COM訪問時透露雖然事前有跟排舞師上過一至兩堂，並於當日埋位前再即場綵排，但由於自己跳舞經驗較少，故拍攝前仍難免很緊張：「成個動作都拍咗好多次，主要都係叫我用力啲同扭多啲。」

奪命提示︱黃子恆連續三次亮相八點半檔劇

除了Tiffany，昨晚首播的《奪命提示》還引發「慘死女UC（臥底）是誰」、「黃子恆連續三套八點半檔劇集都有份演出」、「Big Boss會否咁早就出現？」、「張國強係高級警司專業戶」等。

▲ 連續三次八點半檔劇亮相嘅黃子恆，令唔少網民覺得佢今次唔止做散仔咁簡單。

網民稱第一集已相當多靚女出場，包括飾演女UC的廖慧儀（Jessica）、飾演Madam的梁凱晴及鄧依婷等，期待TVB三大女神之一的郭柏妍盡快出場。

奪命提示︱廖慧儀談被鋸腳場口感覺似行刑

其實昨晚飾演女UC的Jessica雖然戲份不算多，但演得相當逼真。

慘遭鋸腳致失血過多致死的她，被殺前不斷痛苦掙扎及「嗌到劏豬咁」。

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談到被鋸場口，Jessica坦言拍攝時感覺似被賣豬仔：「嗰日係公司廠景，一行入去好似去咗切割肉類嘅廚房咁，我就好似俾人賣豬仔咁綁住對手喺枱上面，真係有種行刑嘅感覺。」不過談到最難忘場口，則非被棄屍荒山莫屬，皆因現場相當寒冷：「嗰日拍攝時係凌晨，好凍好凍，仲喺好偏僻嘅山入邊拍。我嗰日着住超短褲，未roll機時凍到係咁震，但一roll機我就不斷說服自己好熱好熱，因為我演緊屍體唔可以郁。」

Jessica又謂除感激超有愛的幕後工作人員，給她披大褸取暖，並謂感激阿Moon「雪中送蕉」：「嗰晚又凍又餓，阿moon 超級nice，同我分咗條蕉食。」

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