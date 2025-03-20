防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用

【防癌飲食/地中海飲食/癌症風險】飲食可防癌? 有醫生引述外國一項45萬人的研究，指出有一種飲食習慣可降低肥胖相關癌症風險，肝癌風險更是可降低48%，就連吸煙者都有用。

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胃腸肝膽科醫生李柏賢在facebook發文表示，根據今年2月發布於《JAMA Network Open》的歐洲研究發現，地中海飲食能顯著降低肥胖相關癌症的風險。而且就算是中度遵循這種飲食模式，亦能帶來明顯的保護效果。

地中海飲食與肥胖相關癌症風險關聯

該研究年齡介乎35至70歲的45萬名研究對象分別來自10個歐洲國家、23個醫學中心，而研究收集數據從1992至2000年，中位數追蹤14.9年。研究結果發現地中海飲食能令總體肥胖相關癌症風險降低6%，另外與4類肥胖相關癌症風險關聯如下：

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大腸癌：風險降低8%

肝癌：風險降低48%

腎癌：風險降低33%

食道癌(中度遵循者)：風險降低34%

李柏賢指，研究指即使只是「中度」遵循，依然能有效降低癌症風險。另外，雖然吸煙會增加罹癌風險，但地中海飲食也能降低吸煙者的癌症風險。

地中海飲食4大好處

至於為甚麼地中海飲食能抗癌，李柏賢指主要是與4大可能機制有關：

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減少發炎：降低體內發炎反應，抑制癌細胞增長。

調控血糖：減少胰島素作用，阻止癌細胞增殖。

豐富纖維：幫助清除腸道致癌物，減少腸癌風險。

綜合效應：整體飲食習慣，產生強大保護力。

多吃4種食物更有效

李柏賢表示綠色地中海飲食比傳統地中海飲食更健康，關鍵在於兩大改變，包括減少紅肉攝取及增加綠葉蔬菜、綠茶、核桃與藻類補充品。

同場加映: 何謂地中海飲食？

地中海飲食法是世界知名的抗衰老飲食法之一，是源自西班牙、意大利、希臘等地中海沿岸國家的傳統飲食，其特點包括多吃蔬菜和水果、多使用橄欖油、多使用豆類和堅果，以及吃飯時喝適量的葡萄酒。根據哈佛大學的研究，採取地中海飲食法有助延長壽命，亦能夠降低心血管疾病、癌症、柏金遜症及阿茲海默症的發病和死亡風險，而且還有預防肥胖的效果。

哈佛大學醫學院客席教授根來秀行解釋，地中海飲食的食法亦有其「食物金字塔」可以參考，具體如下：

每月進食數次：牛肉、豬肉，以及糖果糕點等甜食

每周進食數次：雞肉、蛋、芝士、乳酪

每周進食至少2次：魚及海鮮

每日每餐都需進食：大量且多種類的蔬菜和水果、全穀類、豆類、堅果、橄欖油、香草和香料

可喝適量葡萄酒，並確保每天飲用充足的水

以此為基礎，再配合每日運動，以及與他人一起用餐的習慣。

同場加映｜綠色地中海飲食餐單













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