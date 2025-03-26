SEN學童｜小朋友唔專心無記性？　專家拆解ADHD 3大症狀　4款遊戲助兒童提升專注力

【ADHD/過度活躍症/專注力不足/SEN】想讓孩子在玩樂中提升專注力？其實很簡單！透過顏色積木、迷宮、目標字尋找等小遊戲，孩子不僅能培養專注力，還能增強觀察力和記憶力。心理學家分享幾種有趣又有效的方法，讓家長輕鬆幫助孩子快樂學習！

提升專注力｜專注力不足／過度活躍症主要徵狀

臨床心理學家及顧問言語治療師朱嘉麗表示，孩子的專注力往往受到各種外界干擾，如何幫助他們提升專注力成為很多家長關注的課題。以下是朱姑娘分析專注力不足／過度活躍症（英文簡稱ADHD）的成因，如何觀察和評估專注力問題，以及提供實用的方法來幫助孩子提升專注力、記憶力，幫助家長更好地理解和支持孩子的發展需求。

問1：小朋友為甚麼不專心？

小朋友不專心原因有很多，包括內在和外在因素。內在方面，學前階段的小朋友專注力發展尚未成熟，因此容易分心。部分小朋友可能因為發展上的障礙，如ADHD，感官過敏或低敏等，這些都會影響他們的專注力。此外，視覺或聽覺障礙、特殊學習需要（如讀寫障礙或自閉症譜系）連讀寫都有問題，所以那些功課太難、課程太深，讓他們不能集中去做他應該做的事情，導致學習時難以集中注意力。

外在方面，吵雜環境、過多玩具都可能影響小朋友專注力。情緒問題也是一個重要因素，例如家庭中的壓力或憂慮情緒會影響小朋友的專注力和活躍度。

問2：ADHD多少歲可以做評估？

家長可以通過觀察小朋友的日常行為來初步判斷他們是否有專注力不足或過度活躍症的問題。例如︰小朋友在做功課時是否經常分心、坐不定，或者在玩耍時是否表現出過度活躍和衝動。學校老師的觀察也是一個重要參考，特別是當小朋友專注力和活躍度影響到學習時。

對於ADHD的評估，通常需要在小一以上才能確診。家長可以通過填寫專業的評估表格來初步了解小朋友的情況，並在必要時尋求專業的心理學家或精神科醫生的幫助。

開3：如何提升孩子的專注力和記憶力？

在考試和默書來臨時，小朋友可能會因為壓力而無法集中注意力。家長可以通過以下方法幫助他們提升記憶力和專注力：

多感官學習： 利用圖像、互動遊戲和多感官刺激來幫助小朋友記憶。例如，將英文字母畫成圖案，並使用不同顏色來區分。

利用圖像、互動遊戲和多感官刺激來幫助小朋友記憶。例如，將英文字母畫成圖案，並使用不同顏色來區分。 控制情緒： 家長應保持冷靜，避免在小朋友學習時過度責罵，以免增加他們的焦慮感。

家長應保持冷靜，避免在小朋友學習時過度責罵，以免增加他們的焦慮感。 分段學習：將學習內容分成小段，每段學習後給予適當的休息，以保持小朋友的專注力。

透過多感官的學習方法，例如使用圖像和互動方式，可以幫助孩子更輕鬆地理解和記憶。控制情緒也是非常重要的，因為情緒會影響孩子的專注力。

問4：ADHD小朋友做運動是否有幫助？

運動確實能夠幫助ADHD小朋友，特別是當孩子對運動有興趣時，不僅能提升身體素質，還能改善情緒和專注力。家長可以根據小朋友的興趣選擇適合的運動，如跑步、跳彈床等，並與小朋友一起參與，增強親子關係。

問5：患ADHD小朋友是否一定要服藥？

ADHD治療方法有很多，並不一定要依賴藥物。感覺統合訓練、專注力培訓、情緒輔導等都是有效治療方法。藥物治療應在專業精神科醫生的指導下進行，並且可以根據小朋友的具體情況調整用藥時間和劑量。

▲ 臨床心理學家及顧問言語治療師朱嘉麗。

提升專注力｜家長必學提升專注力小遊戲

提升專注力並不一定要透過枯燥的訓練，反而可以透過輕鬆有趣的小遊戲來達成。這些遊戲不僅能讓孩子在玩樂中學習，還能培養他們的觀察力、記憶力和解決問題的能力。

家長們如果想通過小遊戲來提升孩子的專注力，以下幾種方法非常值得一試！這些小遊戲簡單有趣，家長可以根據孩子年齡和興趣︰K2、K3學童可家長陪同下進行， 而小一學童可自行完成，或根據遊戲作出調整增加難度。透過這些活動，可訓練孩子專注力，還能在遊戲中學習新知識，培養多方面的能力。家長們不妨試試看，讓孩子在玩樂中快樂成長！

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遊戲名稱 準備工具 遊戲玩法 顏色積木配對遊戲 1.不同顏色的積木，例如紅、黃、藍、綠四種顏色。 2.數字圖卡 首先，家長可以準備不同顏色的積木，例如紅、黃、藍、綠四種顏色，並告訴孩子每種顏色代表一個數字。接著，家長可以說出幾個數字，例如「2、3、4」，讓孩子將對應顏色的積木挑選出來。這個遊戲不僅能訓練孩子的專注力，還能幫助他們學習數字與顏色的對應關係。



如果想增加難度，家長可以展示數字圖卡，讓孩子先觀察5秒，然後再將對應的顏色積木擺放出來。這樣一來，孩子需要更專注地記住數字，進一步提升記憶力和專注力。 迷宮遊戲 迷宮圖 迷宮遊戲是提升孩子視覺專注力的好方法。家長可以準備一些簡單的迷宮圖，讓孩子從起點找到終點。在這個過程中，孩子需要專注於迷宮的路線，排除其他無關的干擾。這種遊戲不僅能訓練孩子的專注力，還能培養他們的空間感和解決問題的能力。 目標字尋找遊戲 英文字母或單詞工作紙 家長可以準備一些工作紙，上面印有許多英文字母或單詞，並讓孩子找出特定的目標字。例如，在一堆字母中找出「CAT」這個單詞，孩子需要專注於目標字，忽略其他不相關的字母。這種遊戲能有效提升孩子的視覺專注力和辨識能力。 圖案抄寫遊戲 圖形工作紙 最後一個遊戲是讓孩子將左邊的圖案（例如一隻小鴨）抄寫到右邊的空白處。孩子需要仔細觀察左邊的圖案，記住線條和細節，然後在右邊畫出相同的圖案。這個遊戲不僅能提升孩子的專注力，還能增強他們的觀察力和書寫能力。

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