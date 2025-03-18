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整容成癮｜26歲網紅自認整容成癮　切鼻「太重手」靠咁做呼吸【內附整容前後圖】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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【整容／網紅／切除鼻翼／整容成癮】追求外在的美麗是個無底深潭。26歲內地整容網紅韓安冉以整容為網民熟悉，近日她開直播公開整容後遺症，承認多年來「矯枉過正」，導致鼻孔極窄需要靠這樣做才能呼吸。

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現年26歲內地知名網紅韓安冉近日在微博開直播，直認自己過度整容，導致鼻翼切除過多，鼻孔變得過小，甚至需要用手撐開鼻孔才能深呼吸：

要為年少無知的錯誤買單。

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整容成癮｜16歲開始整容 切鼻翼過多難以呼吸

被網民稱為「整容KOL」的她，在過去受訪時曾透露「活到老，整到老」，從16歲開始迷上整容，每月都需要注射玻尿酸以維持容貌。但過度整容為她的外貌帶來的後遺症逐漸顯現，韓安冉在直播中承認，為了追求完美的鼻型，她進行鼻翼切除手術，但因「太重手」，鼻翼部分切除過多導致鼻孔變得過小，影響正常呼吸。她表示，現在每次深呼吸都需要用手撐開鼻孔，生活上帶來諸多不便。

整容成癮｜臉部整形次數驚人 比得上1位整容巨星

韓安冉亦指，臉部因多次整形變得不太自然，但相比過去已有明顯改善。她無奈表示：

我的整形次數都快趕上米高積遜（Michael Jackson），如果你指望我特別自然，說實話這個要求本身就是不現實的。

整容成癮｜選擇承擔過往後果 斷言不再動刀整形

在直播尾段，韓安冉表示現階段不再考慮「do臉」，做任何整形手術。她亦自己的經歷勸世，提醒大家整容需謹慎，過度追求外貌可能帶來無法挽回的後果。她承認自己過往整容成癮，導致外觀非常不自然。她後來覺醒盡力修復臉龐，感慨：

我覺得臉能修復成這個程度，我個人也是很滿意了。

韓安冉整容前後全面睇：

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整容成癮｜年僅26歲有過4段婚姻 育有2孩

韓安冉因多次整容及豐富的感情經歷而備受關注，在微博平台坐擁超過410萬粉絲。她年僅26歲就已歷經4段婚姻，更是兩孩之母。

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