金賽綸離世｜金秀賢真面目令人失望？　鄧藹霖專欄：落差太大了！

▲ 金秀賢真面目令人失望？

執筆之時，金秀賢仍未親自現身記者招待會，親述有關他與金賽綸的真實關係。不過，即使他有三頭六臂，也難扭轉乾坤吧，形象已斷崖式直插谷底。

連日來，我的心情都十分沉重，因為我也曾非常喜歡金秀賢。打從二○一二年的《擁抱太陽的月亮》，已有驚為天人的感覺，讚歎這位年輕演員真有天份。

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其後舉凡是他的電影或電視劇，我都絕不會錯過，他真的很會演，看他演《星夢高飛》的憨直傻仔，又或《來自星星的你》的都敏俊，都是觀眾的享受。以金秀賢的才華和無敵觀眾緣，躍升為韓國演藝界其中一位最高收入的天之驕子，的確實至名歸。

原來，金秀賢真的很會演戲，包括在現實生活裏。

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我在埋頭思考，一位二十四歲的年輕女子，選擇於舊愛生日當天結束自己的生命，她是基於甚麼心態？她是極之恨他，要選這一天作無聲的申訴？又或是她仍極之愛他，要這個男人來生每年生日都會憶起她？可以想像，可憐的女生是走投無路，才會走上不歸路。

本來年輕人的悲歡離合，愛恨交纏是不足為奇的等閒事，但金賽綸從開始就處於不對等的關係裏是不爭的事實。金秀賢比她年長十多歲，他的事業正如日方中，超級偶像的戀情是絕不能曝光的，年少無知的金賽綸必然愛得很苦吧！小妹妹錯在聽從男友的指示，加盟了他的公司，但當戀情不幸結束時，金賽綸便同時失掉了愛情和事業，處弱勢的她又有誰可幫她？

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人都死了，還要被人質疑她和他的戀情是假的，後來又改口將六年情說成僅為一年。現實生活中的金秀賢究竟是個怎樣的人呢？跟電視劇中那女人的忠誠守護者，落差太大了！

原文刊於經濟日報專欄：金秀賢的真面目

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