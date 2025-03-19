IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

▲ 姚焯菲（Chantel）IB文憑試成績斐然，她分享應付考試的小貼士。

【姚焯菲/學霸/聲夢傳奇】聲夢小花姚焯菲（Chantel）為學霸一名，去年，她以「Academic High Distinction」榮譽從奧克蘭拔萃女校畢業，此外，在IB國際文憑試中，她考獲40分或以上的優異成績成為Top Scholars（頂尖學生）。早前，Chantel接受訪問時分享了IB備考貼士，還透露已報考多間全球百大名校。

Chantel早前出席中銀活動，由於父母從事投資行業，Chantel由細至大被灌輸儲蓄概念，現在賺到的錢主要儲起來，她說：「我可以花的錢暫時是五位數字，其他就儲起來了，家人都幫我做定期。」

▲ 姚焯菲（Chantel）早前出席中銀活動。（陳慧安攝）

IB尖子姚焯菲：經濟學最耍家

去年完成IB國際文憑考試的Chantel成績優異，Chantel透露當時選修的科目包括為English Language A（SL）、中文Language B（SL）、數學AISL（SL）、Economics（HL）、Psychology（HL）和Biology（HL）。

其中，Chantel特別擅長經濟學科，她表示：「其實Econ（經濟學）沒法特別去溫習，只要記住一些概念和懂得畫圖，就會很自然地解題。」

相比之下，Chantel文科方面較弱，她建議大家多看書籍和網上的書評，寫文時就會輕鬆許多。

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姚焯菲IB備考貼士：時間管理與專注練習

Chantel強調制定溫習時間表十分重要。她分享道：「每天早上7時起床後，我會在電腦上設定一個時間表，將每天每個時段需要完成的事情記下來，包括洗澡的時間。因為我怕時間安排亂了會錯過一些事情，所以制定時間表可以確保溫習到需要的科目。」

在溫習方式方面，Chantel認為要專注和反覆練習。她提到：「我會做筆記或者反覆閱讀多次，確保記住每一個重點。此外，上課時要特別留心，這樣可以省下不少溫習時間。」

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姚焯菲IB備考貼士：3個提升記憶力技巧

Chantel表示，加強記憶力要從多方面入手，首先要有充足的睡眠：「我習慣每晚11時半就寢，因為睡眠不足會影響上課的專注力，導致記憶內容時不夠順暢。」

此外，她會利用圖像化技巧來增強記憶，特別適合修讀生物科的她：「除了把概念畫出來，還可以在腦海中想像相關的畫面。例如，學習樹葉時，可以想像樹葉的樣子和呈現方式，這會讓記憶更加深刻。」

她還提到，教人是另一種有效的學習方法：「當你教人的時候，如果有內容講漏了，就可以知道哪些部分需要重新溫習。」

姚焯菲IB備考貼士：選論文題目要堅定

必修科目方面，考生需完成一篇4千字的論文，Chantel選擇了心理學題目。她建議考生選題時要夠堅定：「要說服老師為什麼你要選這題目，為什麼他要做你的supervisor。你需要有足夠的意志力堅守自己的選擇。」

她提醒考生寫論文時避免亂作資料，並建議合理利用AI工具：「當然不是抄襲，但可以詢問有哪些網站提及相關題目。AI會列出所有資料，你可以逐一篩選有用的網站再參考。」

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姚焯菲IB備考貼士：壓力管理與放鬆

面對考試壓力，Chantel認為適當休息比埋頭苦幹更為重要，她分享道：「每逢星期六我會去購物、買些日用品或出外走走，讓自己暫時離開溫習狀態。當你回家再溫習時，就會覺得容易很多。此外，我每周有兩至三天會先做運動再上課，可提升精神狀態外，整個人也會感覺充實許多。」

今年秋天，Chantel將升讀大學，在選科方面她已有心水，她表示：「Behavioral Economics（行為經濟學）是研究大家的購物心態，我對這些很感興趣，如果是純心理學或者純經濟學，我覺得有點悶，所以我會選商科。」

▲ 姚焯菲（Chantel）早前出席中銀活動，分享理財心得。（陳慧安攝）

IB尖子｜姚焯菲報考百大名校

談及申請大學的情況，Chantel分享道：「香港報了兩間Top 2的大學，美國和英國也申請了幾間，某些還在等offer。」她坦言其中包括全球百大名校，問到有多少信心獲取錄，她說：「都是平常心，因為那些學校的確很難考進。（首選是哪一間？）沒有特別的首選，因為自己很忐忑，而且每間學校各有各的優點。」

在紐西蘭留學的2年間，Chantel同時兼顧歌唱事業，她坦言在工作時很難抽時間溫書，因而強調上課時專心的重要性。

她說：「上課認真聽講起碼幫我七成，因為當你專注去記老師說了什麼時，會記得非常快。反之，自己溫習時，我會沒心機去看那麼多內容，而且不明白老師的講解時就更難記住。所以，上課遇到不懂的地方立刻問老師，明白之後，反而更易記住內容。其實，溫習是讓自己更清晰，並非去學習。」

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