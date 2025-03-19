  • 18°C
香港時間：2025319日 (三) 21:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

姚焯菲（Chantel）IB文憑試成績斐然，她分享應付考試的小貼士。

【姚焯菲/學霸/聲夢傳奇】聲夢小花姚焯菲（Chantel）為學霸一名，去年，她以「Academic High Distinction」榮譽從奧克蘭拔萃女校畢業，此外，在IB國際文憑試中，她考獲40分或以上的優異成績成為Top Scholars（頂尖學生）。早前，Chantel接受訪問時分享了IB備考貼士，還透露已報考多間全球百大名校。

Chantel早前出席中銀活動，由於父母從事投資行業，Chantel由細至大被灌輸儲蓄概念，現在賺到的錢主要儲起來，她說：「我可以花的錢暫時是五位數字，其他就儲起來了，家人都幫我做定期。」

姚焯菲（Chantel）早前出席中銀活動。（陳慧安攝）

IB尖子姚焯菲：經濟學最耍家

去年完成IB國際文憑考試的Chantel成績優異，Chantel透露當時選修的科目包括為English Language A（SL）、中文Language B（SL）、數學AISL（SL）、Economics（HL）、Psychology（HL）和Biology（HL）。

其中，Chantel特別擅長經濟學科，她表示：「其實Econ（經濟學）沒法特別去溫習，只要記住一些概念和懂得畫圖，就會很自然地解題。」

相比之下，Chantel文科方面較弱，她建議大家多看書籍和網上的書評，寫文時就會輕鬆許多。

最新影片：

童學園
視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

姚焯菲IB備考貼士：時間管理與專注練習

Chantel強調制定溫習時間表十分重要。她分享道：「每天早上7時起床後，我會在電腦上設定一個時間表，將每天每個時段需要完成的事情記下來，包括洗澡的時間。因為我怕時間安排亂了會錯過一些事情，所以制定時間表可以確保溫習到需要的科目。」

在溫習方式方面，Chantel認為要專注和反覆練習。她提到：「我會做筆記或者反覆閱讀多次，確保記住每一個重點。此外，上課時要特別留心，這樣可以省下不少溫習時間。」

點擊圖片放大
+4
+3

姚焯菲IB備考貼士：3個提升記憶力技巧

Chantel表示，加強記憶力要從多方面入手，首先要有充足的睡眠：「我習慣每晚11時半就寢，因為睡眠不足會影響上課的專注力，導致記憶內容時不夠順暢。」

此外，她會利用圖像化技巧來增強記憶，特別適合修讀生物科的她：「除了把概念畫出來，還可以在腦海中想像相關的畫面。例如，學習樹葉時，可以想像樹葉的樣子和呈現方式，這會讓記憶更加深刻。」

她還提到，教人是另一種有效的學習方法：「當你教人的時候，如果有內容講漏了，就可以知道哪些部分需要重新溫習。」

姚焯菲IB備考貼士：選論文題目要堅定

必修科目方面，考生需完成一篇4千字的論文，Chantel選擇了心理學題目。她建議考生選題時要夠堅定：「要說服老師為什麼你要選這題目，為什麼他要做你的supervisor。你需要有足夠的意志力堅守自己的選擇。」

她提醒考生寫論文時避免亂作資料，並建議合理利用AI工具：「當然不是抄襲，但可以詢問有哪些網站提及相關題目。AI會列出所有資料，你可以逐一篩選有用的網站再參考。」

點擊圖片放大
+19
+18

姚焯菲IB備考貼士：壓力管理與放鬆

面對考試壓力，Chantel認為適當休息比埋頭苦幹更為重要，她分享道：「每逢星期六我會去購物、買些日用品或出外走走，讓自己暫時離開溫習狀態。當你回家再溫習時，就會覺得容易很多。此外，我每周有兩至三天會先做運動再上課，可提升精神狀態外，整個人也會感覺充實許多。」

今年秋天，Chantel將升讀大學，在選科方面她已有心水，她表示：「Behavioral Economics（行為經濟學）是研究大家的購物心態，我對這些很感興趣，如果是純心理學或者純經濟學，我覺得有點悶，所以我會選商科。」

姚焯菲（Chantel）早前出席中銀活動，分享理財心得。（陳慧安攝）

IB尖子｜姚焯菲報考百大名校

談及申請大學的情況，Chantel分享道：「香港報了兩間Top 2的大學，美國和英國也申請了幾間，某些還在等offer。」她坦言其中包括全球百大名校，問到有多少信心獲取錄，她說：「都是平常心，因為那些學校的確很難考進。（首選是哪一間？）沒有特別的首選，因為自己很忐忑，而且每間學校各有各的優點。」

在紐西蘭留學的2年間，Chantel同時兼顧歌唱事業，她坦言在工作時很難抽時間溫書，因而強調上課時專心的重要性。

她說：「上課認真聽講起碼幫我七成，因為當你專注去記老師說了什麼時，會記得非常快。反之，自己溫習時，我會沒心機去看那麼多內容，而且不明白老師的講解時就更難記住。所以，上課遇到不懂的地方立刻問老師，明白之後，反而更易記住內容。其實，溫習是讓自己更清晰，並非去學習。」

相關報道：

名人尖子｜姚焯菲校園巡唱氣氛超高漲　IB尖子分享1招抗壓讀書心得

學霸歌手｜姚焯菲留學新西蘭登母校頂尖學生榜　IB至少考獲40分盼赴美讀大學

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

名人尖子｜姚焯菲校園巡唱氣氛超高漲　IB尖子分享1招抗壓讀書心得
17:02 2025/03/07
名人尖子｜姚焯菲校園巡唱氣氛超高漲　IB尖子分享1招抗壓讀書心得
學霸歌手｜姚焯菲留學新西蘭登母校頂尖學生榜　IB至少考獲40分盼赴美讀大學
13:44 2025/02/27
學霸歌手｜姚焯菲留學新西蘭登母校頂尖學生榜　IB至少考獲40分盼赴美讀大學
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
14:31 2025/03/10
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
IB排行榜｜全球百大IB學校排行榜出爐香港21校入圍　兩大神校列世二超越英國新加坡
18:10 2025/01/03
IB排行榜｜全球百大IB學校排行榜出爐香港21校入圍　兩大神校列世二超越英國新加坡
IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】
13:01 2024/12/24
IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】
IB法律︱入讀法律系的7大建議　IB學生至少要考這一分數？
11:19 2024/12/04
IB法律︱入讀法律系的7大建議　IB學生至少要考這一分數？

你可能感興趣

名人尖子｜姚焯菲校園巡唱氣氛超高漲　IB尖子分享1招抗壓讀書心得
17:02 2025/03/07
名人尖子｜姚焯菲校園巡唱氣氛超高漲　IB尖子分享1招抗壓讀書心得
學霸歌手｜姚焯菲留學新西蘭登母校頂尖學生榜　IB至少考獲40分盼赴美讀大學
13:44 2025/02/27
學霸歌手｜姚焯菲留學新西蘭登母校頂尖學生榜　IB至少考獲40分盼赴美讀大學
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
14:31 2025/03/10
IB考試攻略｜專家教IB應試最後備戰6大策略　每科重點制訂溫習＋模擬考試時間
姚焯菲 IB IB 歌手 聲夢傳奇 大學

最高瀏覽

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險