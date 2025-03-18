僱員再培訓局｜報讀資格撇學歷限制　有學員指網上營銷課程有助發展事業

▲ 僱員再培訓局今日（18日）舉行頒獎禮，一眾學員分享。(曾耀輝攝)

僱員再培訓局（ERB）今年1月起放寬學歷限制，接受持大學或以上學歷人士報讀。持學位學歷的學員趙嘉敏（Christine）分享，去年透過其中一個率先不限學歷的課程進修社交網絡營銷技巧，幫助她宣傳推廣，在工餘時間售賣小手作時，能接觸到不同國籍的客戶。

再培訓局今日（18日）舉行頒獎禮，其中持學位學歷的趙嘉敏分享，隨着社會發展和工作模式轉變，她一邊提供金融管理服務，一邊發展自家DIY手作品牌，於蠔殼上創作繪畫，並於去年透過報讀再培訓局「創科．愛增值」計劃中的社交網絡營銷課程，為率先引入不限學歷及學費全免的計劃之一。

▲ 具學位學歷的趙嘉敏（Christine），去年參加僱員再培訓局「創科．愛增值」計劃。(曾耀輝攝)

她完成課程並成功獲取區塊鏈應用開發證書，以及網上商業（社交網絡營銷）基礎證書課程；她現正修讀生成式人工智能（AI）商業應用證書課程，她認為課程有助她活用生成式人工智能科技，協助撰寫文案、處理圖像、創作社交媒體宣傳海報等，提升工作效率。趙表示認識了不同平台的營銷方法和法例注意事項，從而學會宣傳推廣，有助她接觸不同國籍的客戶。

她直言過往很少了解僱員再培訓局的課程，上述課程正正有協助她發展事業。她又認為進修是一個提升自己和擴闊視野的機會，隨著科技不斷進步，需要透過持續學習，掌握新技能，從而保持競爭力。

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