癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身

【癌症／致癌食物／癌症風險／致癌】食錯早餐恐增癌症風險？日本癌症醫生點名3種早餐恐增胰臟癌、大腸癌、肝癌、乳癌等多種癌症風險，自己絕對不吃，其中一類更有機會增加患上4種癌症的風險，強調自己「絕對不會吃」。

最新影片

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，近年隨著癌症與食品研究有所進展，人們對於引致癌症風險的食物有了更多了解，其中有些過去以為健康的食物或主食，恐容易增加罹患癌症的風險。

報道引述當地癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏分享的3種常見早餐食物，強調經常進食恐增致癌風險：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

癌症飲食｜1. 精製類碳水化合物

米飯、麵包及麵條等主食含有大量精製類碳水化合物，食用後會導致血糖升高，而當血糖長期處於高水平，身體便會分泌過量胰島素，促進細胞發炎，繼而增加患上胰臟癌、肝癌、大腸癌及乳癌等癌症的風險。

醫生續指，有研究顯示葡萄糖是癌症細胞生長及進行轉移的必要成分，因此一般有高血糖問題的癌症患者存活率亦會較低。

建議：佐藤典宏建議大眾於日常飲食上，應要限制攝取精製類碳水化合物，以降低患癌風險。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

癌症飲食｜2.加工肉類

佐藤典宏表示，煙肉、火腿、香腸、牛肉乾等食品含有亞硝酸鈉等可能致癌的食品添加劑，有研究指出，每天的加工肉類攝取量每增加50克，罹患大腸癌的風險便會增加18%，而50克加工肉類約等於2.5條香腸或4片火腿。

建議：如果每日早餐都食用數條香腸及數片火腿，患上大腸癌的風險亦會較一般人高出20%，因此佐藤典宏建議減少進食加工肉。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

癌症飲食｜3.高脂乳製品

佐藤典宏引述一項針對逾2,000名大腸癌患者研究，指出習慣食用低脂乳製品的大腸癌患者復發風險降低了40%；相反，習慣攝取一般乳製品的癌症患者，癌症復發風險卻增加了60%之多。

建議：佐藤典宏認為，乳製品中的脂肪含量會影響致癌風險，建議每天早餐有喝牛奶或乳酪習慣的人士可選購低脂產品，有助降患大腸癌風險。此外不少咖啡店的含糖飲品表面，可能會加上一層鮮忌廉，這些鮮忌廉脂肪含量通常較高，假如經常飲用，恐同樣增加罹患大腸癌風險。

癌症飲食｜大量進食1常見食物 同樣增癌症風險

除了以上3類食物具致癌風險外，進食大量進食雞蛋亦同樣具有致癌風險。佐藤典宏引述一項於2017年發表、針對4686名30歲或以上日本女性的研究，指出每天吃2隻雞蛋或以上的女性，其癌症死亡的風險，會比每天吃1隻雞蛋的女性高3.2倍，因此建議每天最多只吃1隻雞蛋，另外由於蛋黃醬中含有大量雞蛋成分，因此亦可能減少食用。

同場加映｜癌症專科醫生私心推薦4款必備早餐菜單

美國電視《Today Show》早前綜合4位癌症專科醫生，包括史隆凱特琳癌症紀念中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）腫瘤內科醫生Elizabeth Comen、德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）黑色素腫瘤助理教授Jennifer McQuade、俄亥俄州克利夫蘭診所腫瘤專家Suneel Kamath，和約翰霍普金斯大學雪梨金梅爾綜合癌症中心（Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center）醫學教授Elizabeth Platz，推薦以下4款超健康可預防癌症早餐菜單：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映｜營養師推薦12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

資料來源：週刊女性PRIME、Today Show

相關內容

早餐陷阱｜腸胃科醫生點名絕不吃1款最常見早餐 脂肪肝患者隨時加重病情

健康地雷｜營養師揭5大偽健康食物 1款熱門早餐越食越傷身

飲食攻略｜選擇早餐需謹慎 中醫推介8種必吃食物助養身抗發炎

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5