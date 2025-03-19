感染危機｜公廁紙巾現1種特徵切勿使用　恐感染肝炎愛滋病

▲ 外國有超市員工拍片提醒市民，如發現公廁紙巾出現一個特徵就不該使用。

【公廁/紙巾/愛滋病/肝炎/感染】出門在外，連去廁所都要小心！外國一名超市員工早前拍片示警，提醒觀眾一旦發現公廁紙巾出現1種特徵，就應避免使用，否則隨時有可能感染肝炎甚至愛滋病。

最新影片：

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報道，一位名叫Devan的Walmart超市男員工在短影音平台TikTok上發布了一段影片，提醒市民使用公廁的廁紙時要格外小心。他在影片中說道：「這關乎男性和女性，但女性尤其要注意，原因你很快就會明白。」，指出要注意公廁內的廁紙是否具有1個特徵。

用公廁廁紙要小心1個特徵：

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感染危機｜公廁廁紙現1特徵切勿使用 恐感染肝炎愛滋病

Devan在影片中提醒觀眾，在外使用洗手間之前，應先打開廁紙盒蓋或紙巾盒檢查內部，看看是否有靜脈注射吸毒者擦拭過針頭的痕跡，並附上一張相片作例子。

從相片可見，廁紙上帶有一些疑似鮮血的紅色斑跡及刮痕，他解釋道:

有些使用針筒的癮君子會走進洗手間，打開廁紙盒蓋，然後將枕頭插進去擦拭。

Devan又特別示警，即使廁紙紙巾表面看不出血跡，也要檢查上面是否有針孔，因為吸毒者使用過的針頭並不一定總是帶血。在影片最後，他敦促道: 「如果你想安全一點，就打開蓋子檢查廁紙，一旦發現這種情況，就立刻起身將它丟進垃圾桶。」他又建議市民平日隨身攜帶濕紙巾，以備在外使用洗手間時能夠確保衛生。

他之後接受媒體訪問時補充，表示自己曾在公共措施見過一兩次沾有血跡的廁紙。

影片發布至今已累積數十萬次觀看，引起不少人恐慌。有網民指出這類情況並不罕見，「我在意大利羅馬一家小咖啡店見過，這是全球性的問題。」與此同時，亦不少觀眾對這一消息感到震驚，並感謝他的提醒，有人表示：「謝謝你的建議！！這太瘋狂了！連廁紙這種簡單的東西都有可能變成隱患。」

事實上，這並非首次有人提出類似警告，早在2023年便已有TikTok用戶提醒觀眾，如發現類似情況應立即離開該公廁。

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愛滋病｜目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後，便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等，便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

愛滋病｜感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

資料來源：《紐約郵報》、《每日郵報》

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