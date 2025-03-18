懷念夏春秋︱江美儀揭冬叔晚年受腎病困擾　憶前老爺：佢留畀我哋嘅就係開心

▲ 江美儀懷念前老爺冬叔

【夏春秋 / 夏春秋逝世 / 冬叔 / 江美儀 / 吳君祥】「冬叔」夏春秋（原名吳錦泉）在3月11日晚上由女兒吳君如透過社交平台公報死訊。

夏春秋前新抱江美儀在當晚在個人社交平台上載兩張昔日與夏春秋的舊照悼念，寫道：「永遠懷念你的笑臉你的笑話你的幽默，同你一齊慶祝生日，冬叔，願你離苦得樂，往生淨土！南無地藏王菩薩南無地藏王菩薩南無地藏王菩薩。」

夏春秋逝世︱前新抱江美儀分享冬叔合照 悼念前老爺：永遠懷念你的笑臉

▲ 江美儀在《娛樂真好玩》憶前老爺夏春秋。

懷念夏春秋︱江美儀冬叔同月同日生日

在昨晚（3月17日），江美儀有份主持的YouTube節目《娛樂真好玩》內，她談及前老爺夏春秋，稱：「其實我都係睇到君如個po先知，當然我知道佢呢幾年身體麻麻地，因為佢個腎唔係咁舒服，一個禮拜都要入醫院二次洗腎。」

同時，她表示近年都有透過前夫吳君祥（Vincent）問候前老爺，稱：「（吳君祥回覆）『都係咁囉，喺屋企休息多囉。』，始終佢年紀都唔細，已經90幾歲。」

另一節目主持吳家樂問江美儀與夏春秋的關係是否很好，她回答指：「我哋好好呀，我哋都同月同日生日，都係9月20日，嗰陣我哋一齊慶祝，仲有佢二仔嘅老婆，又係9月生日，所以我哋一齊慶祝。」

江美儀更說：「冬叔佢留咗件好事畀我哋，佢永遠都係咁開心，你永遠唔會見到佢唔開心同好忟憎嘅一面，永遠都係笑騎騎，成日講笑話畀我哋聽，所以我覺得佢留畀我哋嘅，就係佢嘅開心，呢個都係送畀我哋好好嘅禮物，我永遠都會記得佢講啲咸濕笑話，我哋食飯永遠都係咁開心。」

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