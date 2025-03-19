香港打卡熱點｜Google Maps揭香港10大嚮導打卡熱點　增設「地點清單特集」助計劃旅程

▲ Google Maps揭香港10大嚮導打卡熱點。

現今世代，不少人外出都會使用Google地圖，而Google地圖為慶祝面世20周年及在地嚮導社群成立10周年，公布香港10大在地嚮導熱議和打卡熱點，同時更為香港推出全新的「地點清單特集」，方便用戶探索城市！

香港打卡熱點｜Google地圖揭曉香港10熱議及打卡地

在地嚮導是Google地圖上充滿熱情的社群。他們積極分享評論、相片和在地知識，助Google地圖不斷更新和進步，在地嚮導不僅能賺取積分、提升等級，還有機會享有優先體驗Google新功能或參與獨家活動等福利！

Google地圖揭曉香港10大嚮導熱議及打卡的地點，當中包括餐廳、旅遊景點、博物館及打卡登山徑，即睇地點，助大家遊走香港！

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Google Maps｜10大嚮導熱議餐廳

在地嚮導的10大熱議餐廳中，包括了甘牌燒鵝和添好運點心專門店（深水埗店）兩間《米芝蓮指南香港澳門 2025》的餐廳，以下為10大排名：

1. 一點心（4.3星）

2. 樂天皇朝（青衣店）（4.8星）

3. 甘牌燒鵝（4.1星）

4. 樂天皇朝（銅鑼灣）（4.7星）

5. 添好運點心專門店（深水埗分店）（4.10星）

6. 澳洲牛奶公司（4.0星）

7. 巴基之味（4.9星）

8. 美滋鍋（4.8星）

9. 一蘭（銅鑼灣店）（4.1星）

10. 清真牛肉館（4.0星）

Google Maps｜10大嚮導熱議旅遊景點

另外，香港是一個文化傳統與現代魅力交織的城市，而10大在地嚮導熱議的旅遊景點如下：

1. 凌霄閣（4.3星）

2. 天壇大佛（4.6星）

3. 星光大道（4.3星）

4. 大館（4.4星）

5. 蘭桂坊（4.2星）

6. 中環半山扶手電梯（4.1星）

7. 西貢公眾碼頭（4.1星）

8. 西九文化區（4.2星）

9. 南紗豐廠（4.1星）

10. 淺水灣泳灘（4.3星）

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Google Maps｜10大嚮導熱議博物館

香港有不少博物館助探索本地歷史，亦有藝術、科學的地方，以下為香港十大嚮導熱議博物館：

1. 香港歷史博物館（4.3星）

2. 香港文化博物館（4.3星）

3. 香港太空館（4.2星）

4. M+（4.2星）

5. 香港藝術館（4.4星）

6. 香港故宮文化博物館（4.4星）

7. 香港鐵路博物館（4.1星）

8. 香港科學館（4.4星）

9. 獅子會自然教育中心（4.1星）

10. 孫中山紀念館（4.2星）

Google Maps｜10大熱門打卡登山徑

不少港人都喜歡在周末行山，而香港其中一個為人津津樂道之處就是其風景迷人卻近在咫尺的登山路徑，在地嚮導透過在Google 地圖上分享照片和影片，助其他登山愛好者規劃行程。以下為香港十大熱門打卡登山徑：

1. 龍脊（4.6星）

2. 菠蘿壩（4.2星）

3. 大棠楓香林（4.1星）

4. 紅香爐峰（4.5星）

5. 青衣自然徑（4.2星）

6. 衛奕信徑（4.4星）

7. 自殺崖（4.6星）

8. 針山（4.3星）

9. 大東山（4.6星）

10. 東澳古道（4.3星）

香港打卡熱點｜Google推全新「地點清單特集」助計劃旅程

Google地圖更在港推出全新「地點清單特集」（Shared List Feature），精選多個本地旅遊達人推薦的地點清單，方便用戶參考以掌握更地道的旅遊體驗。即日起於Google地圖上搜尋「香港」，即可查看由Google合作夥伴如香港旅遊發展局及KKday所制作的地點清單。用戶可將這些地點清單儲存至自己的地圖帳戶或與朋友分享。

Google地圖亦將地點清單整合到所列地點的資訊面板中，以便在用戶需要時提供相關推薦。此互動功能將各項重要的地點資訊，如專家推介、照片、評論、營業時間等一併在Google地圖上呈現。用戶毋須在多個網頁或應用程式之間切換就能在地圖上看到更完整的地點資訊，讓旅遊出行規劃更輕鬆。

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香港打卡熱點｜Google地圖駕馭實用功能

Google Maps導航｜1. 全新自訂車輛圖示

駕駛者使用Google地圖導航時，可在應用程式介面上點擊藍色箭頭，選擇不同車款和顏色的圖案代表自己，由高性能貨車、時尚越野車以至動感跑車，配搭八種亮麗色彩，以展現個人風格。

Google Maps導航｜2. 離線導航

毋須再為前往訊號不佳地區而擔憂，只需預先下載目的地的離線地圖，即使身處偏遠之地，也能順暢導航。

Google Maps導航｜3. 瀏覽菜單+預訂餐廳一步到位

在 Google 地圖搜尋餐廳，向下捲動至「菜單精選」參考在地嚮導和其他用戶提供的評價和照片；找對心水後，部分餐廳提供直接在 Google 地圖預訂座位，甚至毋須切換至其他頁面與額外確認，系統更會自動把訂位資訊加入 Google 日曆。

Google Maps導航｜4. 人工智能提升Google地圖體驗

人工智能在驅動地圖革新方面擔當重要角色，「沉浸式實景」（Immersive View）利用 Google AI 為環球地標塑造 3D 數碼模型，更模擬當地在不同時間的天氣、交通及繁忙程度，提供有用資訊方便在出發前更有效地規劃行程。

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