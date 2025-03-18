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交流團腸胃炎｜北角聖米迦勒小學8學生赴西安交流先後感不適　累計9校交流團爆腸胃炎

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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(資料圖片)

內地交流團近日接連出現腸胃炎個案，部分相信涉及諾如病毒感染。最新一宗是北角聖公會聖米迦勒小學，該校於今日(18日)發出通告，指活動最後一日三名學生身體不適，另亦有5名同班同學於星期六及日嘔吐及發燒，學校已經向衛生署呈報學生個案。

繼早前的黃山團、韶關團、以及廈門團共8間中學爆發病毒，最新一宗個案涉及的是聖公會聖米迦勒小學參與的「同根同心西安交流活動」，學校通告透露部分學生求診後發現感染諾如病毒引起的急性胃炎。

校長陳裕均向TOPick表示，該校於3月11至14日展開交流團，5日旅程當中，63名小五學生、6名老師、以及他本人亦有參與。其中3名學生在活動最後一天發燒；行程結束後，再多5名有參加涉事西安團的同班同學出現嘔吐及發燒等病徵。陳裕均指，部分學生已經痊癒回校，亦沒有班級停課。

陳裕均指，由於今次屬包團行程，膳食非由校方安排，源頭需交由衞生防護中心調查。他表示，小朋友食過菜、肉、湯、飯等，個人感覺環境衞生及食物亦「ok」，餐廳更安排獨立房間予該校用膳。他指，當地天氣溫差較大，由10度至20度不等，而最後一天行程有下雨，不排除學生不適與天氣有關。而今次後，暫時未再有交流團行程。

今次交流團由亦是由教育局主辦，根據交流計劃網頁，「同根同心」共設22個行程，包括北京、上海、廣東、四川、西安、南京及武漢。網頁已更新提示，提示學校應避免提供生冷食品、燒味及貝類海鮮等較高危的食物，教育局亦已要求交流計劃承辦機構暫停供應此等食物。

梁子超：病毒耐受性高  但感染後病徵輕徵

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近這一兩年諾如病毒在全球各地，特別於內地及日本較北的地區盛行，相信與新冠病毒後免疫屏障減低，各種病毒較為活躍有關。梁子超表示，諾如病毒與食物及環境衞生均有關連，其中首個接觸到病毒的案例，較大機會是病從口入，其後就會於人與人之間傳播。

梁子超表示，無論今次交流團發生的內地、抑或是其他地區的餐廳，均有機會有諾如病毒爆發，「米芝蓮餐廳都可以有」，應盡量避免進食生食物。他指，諾如病毒生存環境耐受性較強，另由於病毒特性，酒精搓手液亦未必能夠殺滅，因此學生應勤洗手。如有學生有病徵，應戴口罩及保持空氣通風。他亦指，小學學生諾如病毒病徵一般輕微，屙嘔數日後就會康復，期間應補充足夠水份、以及電解質，避免出現脫水。
 

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