僱員再培訓局｜孫玉菡：再培訓局改名有更大益處　未來數年會有更大「華麗轉身」

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡表示，因應更準確地描述僱員再培訓局的工作，改名應該有更大益處。(曾耀輝攝)

僱員再培訓局自1992年成立至今已33年，正研中長期檢討措施，包括修訂《僱員再培訓條例》「拆牆鬆綁」。勞工及福利局局長孫玉菡今（18日）在僱員再培訓局頒獎禮上表示，相信再培訓局未來在AI（人工智能）方面做得更多，因應機構未來工作擴大，會考慮為機構改名，以更準確地描述機構職能。

孫玉菡形容僱員再培訓局（ERB）已到了「中年」，但並無「中年危機」，並說未來會見到一個「更嶄新」的ERB。他提到，AI熱潮席捲全球，其重要性只會有增無減，相信ERB會在這方面再做更多。「不是要大家做AI工程師，但如何應用AI是迫在眉睫的問題」，認為僱員起碼要懂得用AI，「等於多個幫手」。

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡表示，因應更準確地描述僱員再培訓局的工作，改名應該有更大益處。(曾耀輝攝)

他續說，就中長期而言，他在想ERB是否要改名，因應機構的工作擴大，為能更準確地描述其工作，形容「改名應該有更大益處」，又形容ERB未來數年會有更大的「華麗轉身」。

他另提到，ERB除了獲政府逾百億元注資，僱主就每名輸入外勞亦要向再培訓局每月繳交400元。他表示，隨着資源增加，再培訓局的使命更重要，可為廣大員工提供更適切的培訓和服務。

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