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打工仔辛酸｜想有Work-life Balance？　專家：第一步是年青時全程投入工作

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

打工仔想有Work-life Balance？職場專家指第一步是年青時全程投入工作。

如果你是公司的管理層，你應該會發現今時今日員工都不再爭取升職，反而要管理層「求」員工升職的。今天半宅職薯就和大家討論這現象。

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職場貼士｜升職代表加辛？

我年少出來社會工作的時候，我的前輩告訴我：「當上司當然是辛苦，但無論如何也要爭取升職當上司。」當時年少的我，第一次知道原來當上司是比當下屬辛苦的。

今時今日，香港的打工仔已經清楚知道升職大致上等於加辛不加薪。美其名是以身作則，實際上是執手尾，甚至是哽下屬不肯哽的豬頭骨。下屬夠鐘便要走人，崇尚 Work-life Balance，而當上司的因為責任感更強，只好留下來超時工作。

地位越低越有選擇權；年資越淺越有勇氣反抗，似乎是今時今日香港職場的寫照。

職場貼士｜成功的人都曾被工作吞噬生活

事實上，今時今日享有 Work-life Balance，可以自己掌握生活節奏的大概只有兩種人：年輕無負擔的員工，以及已經成功上了岸的高級職員。

問題是：哪一種人能夠笑到最後？

主張及時行樂的年青人，確實可以即時享受 Work-life Balance；而上進心強的年青人，生活卻被工作完全吞噬。

在二十多歲的年紀，大家依然覺得飲珍珠奶茶，吃快餐，搭港鐵很滿足。因為大家的生活方式依然近似學生時代，沒有甚麼比較，也沒有甚麼傷害。

於是，及時行樂那一批人，會傲視被工作吞噬那一批人，認為他們是社畜。

但青春不會長久，努力不會白費。也許奮鬥幾年之後當一個小小上司，仍然要執下屬的手尾。但若果奮發十多年，成為機構的中高層之後，環境便截然不同了。

那時候，當天追崇 Work-life Balance 的人，今天卻最沒有自由，也面臨自己在職場叫價能力無法增強的困境。

而當天全情投入工作的人，今天不但享有自己的辦公室，更可以在辦公時間來無蹤去無影，到咖啡店飲咖啡，外出開會之後提早回家。而又由於已經鍛鍊出紮實的策略思維，在職場的叫價能力與日俱增。

這一點一滴的分別，一小步一小步地演變出兩種截然不同的生活方式。

職場貼士｜這是對年青人最壞的年代

無可否認，在今時今日的香港，一位年青人要是沒有父幹，沒有家庭承繼給他的人脈，要闖出一番事業，須要比有父幹的人付出多很多。

職場貼士｜這也是對年青人最好的年代

但對年輕人來說，付出努力最無成本，浪費時間和工作機會卻是成本高昂。在有大批人追求即時行樂和躺平的時候，只要比別人付出更多努力，在缺乏對手的情況下要冒起頭來，其實也有相當成功機會。

職場貼士｜結語

Work-life Balance 這概念，應該拉長一生人去看：年輕的時候全情投入工作，中年的時候獲得平衡，年長的時候以豐足資源享受人生，其實整體來說也依然是平衡。

最怕就是在有機會時不去努力，在失去機會時被迫努力，最後換來一生兜兜轉轉，營營役役，到領悟得到後想發奮再追，但卻為時已晚。

同場加映：職場炒人10先兆上司眼神露玄機　打工仔被炒魷後第一時間要做的6件事

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筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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