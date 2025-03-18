大學撥款｜蔡若蓮：設委員會就撥款向大學問責　削撥款前已考慮大學需要

▲ 蔡若蓮（右）表示，會成立委員會就撥款事宜向大學問責。（陳靜儀攝）

8大下個3年期撥款額為681億元，教育局局長蔡若蓮稱，教育局將增設「撥款問責及相關事宜小組」，就大學撥款向大學問責。有議員關注大學產學研發展，教資會指研究評審工作中研究影響力比重已提高至2成。

立法會教育事務委員會討論25/26至27/28年度8間資助大學的3年期撥款。委員會主席、城市大學首席及常務副校長高級顧問周文港在會上稱，有指有大學「用得唔好嘥」，在財政年度完結前大舉揮霍政府撥款。

蔡若蓮回應稱，除了大學教資會的大學問責協議，教育局會就下個3年期撥款期成立「撥款問責及相關事宜小組」，負責監察大學，小組成員包括教育局局長、常任秘書長、大學教資會秘書長及其他相關人士。

她表示，小組負責就人力規劃等範疇的撥款使用情況，在3年的撥款期間可向大學問責，而毋須待3年期撥款結束時才了解情況。她又相信，大學會按發展需要運用撥款，若大學浪費公帑，教資會亦會跟進。

教資會調整「研究評審工作」影響力比重

會上多名議員關注大學產學研發展，教資會秘書長鄧特抗稱，教資會已修訂2026年「研究評審工作」（RAE）評審比重，將大學研究影響力佔比提高至20%。翻查2020年研究評審工作框架，該範疇比重為15%。RAE之中佔最大比重的「研究成果」就由2020年佔70%，將降至65%。

大學3年期撥款金額，每年較原定撥款額調低2%，會上多名議員關注削減撥款影響。勞聯立法會議員林振昇關注會否影響大學教職員薪酬和學科發展等。蔡若蓮強調，政府是先考慮大學需要及價格因素等，才劃一削減撥款。

教育界議員朱國強則關注，大學會否透過調整非本地生學費，應對撥款削減。蔡指大學訂定非本地生學費時，主要考慮大學有關學科成本而非大學收入，非本地生學費的收入亦並非用作津貼本地學生。

另外，政府在今次3年期撥款透過削減撥款、收回大學部分儲備和調整學費，共節省80億元，蔡若蓮稱有關金額將撥歸政府整體作提升資源效率，不會僅作教育用途。

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