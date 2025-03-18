核電站｜嶺澳核電站出口隔離閥未按要求關閉　未影響公眾及環境

▲ 廣東省核應急委員會辦公室向保安局通報了一則有關嶺澳核電站的運行事件。(資料圖片)

保安局發言人今日（18日）表示，廣東省核應急委員會辦公室今日向保安局通報了一則有關嶺澳核電站的運行事 件。

事件發生在2024年11月17日， 當中 因除鹽床的出口隔離閥未按要求關閉，導致系統的某些液體量 下 降，工作人員立即中止相關操作，液體量隨即恢復正常。事件界 定為0級偏差， 是次偏差對機組安全 、員工健康、周邊公眾 和環境並沒有 影響。

保安局透露，嶺澳 核電 站經反饋排查發現，2024年11月17日，在1號機組 化學 與容積控制系統內除鹽床的更換過程中， 因 除鹽 床的出 口 隔離 閥未按要求關閉，導致該系統的某 些液體量下降。 工作人員立即中止相關操作，液體量隨即恢復正常 。在處理過程中，1號機組保持安全穩定狀態，相關參 數均在正常範圍內。

▲ 廣東省核應急委員會辦公室向保安局通報了一則有關嶺澳核電站的運行事件。(資料圖片)

去年11月17日發生 昨日界定為0級

由於此事件具有一定的參考及學習價值，電站在3月17日將事件界定為0級偏差，以便電站人員注意有關操作及汲取經 驗。而 是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並 沒有影響。電站已將相關情況報告核安全監管單位，並將加強經驗反饋，確保機組保持安全穩定運行。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】





