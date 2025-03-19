小一派位｜首三志願5校網滿意率達八成　三成人電子方式交表

▲ 2024年度小一入學派位中，透過電子平台提交自行分配學位申請的家長，僅有11,858人，佔獲分配兒童的29.8%。（資料圖片）

適齡學生人口下跌，不過去年小一統一派位，只有5個校網的首三志願比率達8成，較前年少2個；灣仔區的滿意度下跌近10個百分點。另外，去年僅11,858名家長以電子平台處理選校手續，佔不足3成。

教育局昨公布2024年度小一入學報告書，交代去年小一派位結果概況。本報統計統一派位階段，只有5個校網，在「住址所屬校網」部分的獲派首三志願比率達8成，滿意度最高的是北區80校網，獲派首三志願的比例為85.9%。至於去年滿意度衝破8成的中西區11校網和灣仔區12校網，滿意度回落至8成以下，其中後者的滿意度大跌9.7個百分點。

報告亦透露，各校網獲派第10志願以後的人數，有5個校網的第10志願以後比例超過10%。荃灣62校網的比例最高，達15.52%，比2023年多11.1個百分點。沙田91校網和深水埗40校網的第10志願以後比例，分別為14.9%和14%，但已比2023年下跌。

281校用盡自行分配學額與前年相若

自行分配學位方面，用盡自行分配學額的學校有281間，與2023年相若。不過，去年用盡「世襲生」限額的學校則大為減少，僅有112間，較2023年的147間少23.8%。

另外，教育局去年推動小一入學申請全面電子化。教育局表示，2024年度共有39,784人獲分配學位，截至2024年6月上旬，共有28,932名家長登記成為「小一入學電子平台」。不過，透過電子平台提交自行分配學位申請的家長，僅有11,858人，佔獲分配兒童的29.8%。

教育局相信，隨着智慧政府推展和「智方便」普及，預計使用電子平台的比例會持續上升。

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