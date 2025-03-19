  • 17°C
香港時間：2025319日 (三) 01:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小一派位｜首三志願5校網滿意率達八成　三成人電子方式交表

港聞

發布時間： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2024年度小一入學派位中，透過電子平台提交自行分配學位申請的家長，僅有11,858人，佔獲分配兒童的29.8%。（資料圖片）

適齡學生人口下跌，不過去年小一統一派位，只有5個校網的首三志願比率達8成，較前年少2個；灣仔區的滿意度下跌近10個百分點。另外，去年僅11,858名家長以電子平台處理選校手續，佔不足3成。

教育局昨公布2024年度小一入學報告書，交代去年小一派位結果概況。本報統計統一派位階段，只有5個校網，在「住址所屬校網」部分的獲派首三志願比率達8成，滿意度最高的是北區80校網，獲派首三志願的比例為85.9%。至於去年滿意度衝破8成的中西區11校網和灣仔區12校網，滿意度回落至8成以下，其中後者的滿意度大跌9.7個百分點。

報告亦透露，各校網獲派第10志願以後的人數，有5個校網的第10志願以後比例超過10%。荃灣62校網的比例最高，達15.52%，比2023年多11.1個百分點。沙田91校網和深水埗40校網的第10志願以後比例，分別為14.9%和14%，但已比2023年下跌。

281校用盡自行分配學額與前年相若

自行分配學位方面，用盡自行分配學額的學校有281間，與2023年相若。不過，去年用盡「世襲生」限額的學校則大為減少，僅有112間，較2023年的147間少23.8%。

另外，教育局去年推動小一入學申請全面電子化。教育局表示，2024年度共有39,784人獲分配學位，截至2024年6月上旬，共有28,932名家長登記成為「小一入學電子平台」。不過，透過電子平台提交自行分配學位申請的家長，僅有11,858人，佔獲分配兒童的29.8%。

教育局相信，隨着智慧政府推展和「智方便」普及，預計使用電子平台的比例會持續上升。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

小學 教育局 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】