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金秀賢金賽綸︱金秀賢在金賽綸家中親暱片曝光　女方家人出「大絕」逼男方認錯

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢在金賽綸家中親暱影片曝光。

【金秀賢 / 金賽綸 / 金秀賢影片】金秀賢公司Goldmedalist在昨日（3月18日）發聲明作出反撃，對金賽綸家屬和「橫豎研究所」的持續指控提出警告，指：「我們希望停止利用無關事件的照片及網絡貼文，試圖去損害金秀賢名譽的行為。」

不過Goldmedalist此舉未能令事件停止，似乎甚至進一步惹怒對方，金賽綸家屬對於對方出聲明表失望，指金秀賢的公司至今仍未致歉，決定「出大絕」，公開將金賽綸和金秀賢過去拍的照片進行科學鑑證，以證明金賽綸與金秀賢交往時是未成年。

金秀賢公司反撃︱Goldmedalist還擊金賽綸家屬　警告停止散布不實言論損害金秀賢名譽

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金秀賢金賽綸︱金秀賢金賽綸親暱片曝光  

此外，「橫豎研究所」於晚上公開聲稱是金賽綸與金秀賢當年在家中約會的影片，以反駁金秀賢否認去過金賽綸家的說法。片中金賽綸坐在家中看電視，然後有一隻手輕拍她背部，並傳來一把與金秀賢相當相似的聲音說︰「妳太用力了。」從拍攝角度估計，該片由金秀賢揸機拍攝。

「橫豎研究所」的主持人解釋影片內容稱：「就像現在許多觀眾朋友們所說的一樣，一開始我們也以為是金賽綸打嗝，所以金秀賢才會幫她拍背。很多觀眾朋友，包括家屬們，也都這麼認為。但看起來，觀眾朋友們說得沒錯。應該是那種低頻治療器，你知道的，就是貼在身上的那種。」

所以金秀賢邊摸邊問：「這個很厲害，你試過嗎？沒試過吧？怎麼做啊？你現在是在拍我嗎？」金賽綸抖了一下說：「這有點猛！」金秀賢再問她有沒有嘗試過這機器，稱「如果貼在肚子上，感覺真的會要命！」

此片曝光後，不少網友留言勸金秀賢趕快說出實話，免得還再被爆出更多私密影片，否則是在自掘墳墓。

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