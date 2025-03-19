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神奇小子︱蘇樺偉完婚再貼婚宴相　雙方家長見證簽紙感動親友

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蘇樺偉昨日再次上載多張靚相，包括二人在雙方家長見證下簽上結婚證書完婚。

【神奇小子/蘇樺偉/結婚/媽媽的神奇小子】「神奇小子」蘇樺偉上周五（14日）白色情人節在社交平台宣布，跟與同為殘疾田徑運動員的女友任國芬拉埋天窗，跑到人生另一條新跑道。蘇樺偉昨日再次上載多張婚宴的照片，除了有雙方家長見證簽紙，兩人亦在台上分享感言，感動在場的親友，埸而溫馨！

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神奇小子︱家長見證簽紙完婚

蘇樺偉早前在社交平台發文透露跟太太已相識多年，能一起步入婚姻的殿堂讓他十分難忘，同時大讚真妻子善良、有智慧美麗，讓他每天都感到幸福和感激。他又不忘多謝父母及家人，除了協助他克服自身障礙，媽媽不辭勞苦地照顧、耐心地陪伴，讓他能堅持下去。

蘇樺偉昨日再次上載多張靚相，包括二人在雙方家長見證下簽上結婚證書完婚。（so_wawai＠ig）

蘇樺偉昨日再次上載多張靚相，包括在婚宴上，二人穿上婚紗禮服，在雙方家長在場見證下，簽上結婚證書完婚，並跟到場的親友一一拍照留念，場面感動又溫馨。

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神奇小子︱14歲參加殘奧　五屆共奪6金

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，但他努力克服障礙，甚至踏上殘疾人奧運會的舞台。蘇樺偉自14歲起在殘奧屢奪金牌，他的五屆殘奧會代表，共奪6金3銀3銅，令香港人感到自豪。

成功背後，他克服了不少障礙。隊友的支持，加上蘇媽媽不辭勞苦地照顧、耐心地陪伴，教他能堅持下去，甚至在2008年北京奧運男子200米（T36級）奪取金牌，以24.65秒打破世界紀錄。當運動員的廿多年，媽媽一直共同進退，退役後偉仔希望好好陪伴她，答謝親恩。

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蘇樺偉2000年獲頒行政長官社區服務獎狀，2005 年當選香港十大傑出青年，2013年獲得銅紫荊星章。​蘇樺偉的故事在2021年被改編成電影《媽媽的神奇小子》

蘇樺偉昨日再次上載多張靚相，包括二人在雙方家長見證下簽上結婚證書完婚。（so_wawai＠ig）

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