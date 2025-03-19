太空流浪｜NASA太空人滯留286天終重返地球　須重新學走路暴露輻射增患癌風險

▲ 美國兩名太空人意外滯留太空長達9個月，近日終於成功重返地球。

【SpaceX/太空人/NASA/重返地球】美國兩名太空人去年6月被派往太空執行原定8天的任務，不料卻意外滯留286天，終得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，並於美東時間周一（18日）（香港時間今晨5時）成功降落。

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綜合外媒報道，美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）於2024年6月乘搭波音「星際客機」（Starliner）前往國際太空站（ISS）測試任務，原定旅程僅有8日，這亦是該太空船的首次載人載人試飛任務。然而，Starliner在與太空站對接過程中出現多處氦氣洩漏及推進器異常問題，NASA最終決定讓兩名太空人留在ISS，並在9月透過遠端操控讓Starliner空船返回地球，並帶來了兩名被滯留在太空站的太空人近照。照片據聞拍攝於9月9日，其中女太空人威廉斯看起來非常憔悴，臉頰明顯凹陷變成「錐子臉」，身軀明顯消瘦，露出的雙手明顯已是「皮包骨」狀態，嚇壞一衆NASA員工。

其中一名直接參與威廉斯相關任務的NASA員工當時坦言：

看到這張照片，我倒吸好大一口氣。

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據悉，有印度血統的威廉斯身高近1.73米，開始執行任務時體重約140磅，臉頰還算飽滿。但至去年11月8日為止，兩名太空員已滯留天空站155天，威廉斯暴瘦的情況令NASA的醫生非常擔心，因此正全力設法幫她增重。

太空流浪｜飛船成功降落重返地球

從NASA在社交平台X上的直播片段可見，兩名太空人所乘坐的救援飛船通過地球大氣層後持續下落，隨後順利張開降落傘，最終以軟着陸的方式，在美東時間3月18日下午5時57分（香港時間3月19日上午5時57分）降落在美國佛羅里達州塔拉哈西海岸（the coast of Tallahassee）附近水域中，飛船最終順利返回地球。

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飛船中除了威爾莫爾和威廉斯之外，還有自去年9月起因意外滯留太空的黑格（Nick Hague）與戈爾布諾夫（Aleksandr Gorbunov），不過他們二人滯留在太空中的時間與威爾莫爾和威廉斯相比較短。

救援船隻在飛船落入海中之後便即刻趕到，並有蛙人率先爬上飛船外部安裝牽引裝置，他們下一步將把太空人所處的飛船船艙牽拖回駁船，在駁船上開啟艙門以接回太空人。威爾莫爾和威廉斯之後將乘坐NASA的飛機前往休斯敦的詹森太空中心（Johnson's Space Center）接受身體檢查，觀察數日無誤後就能回到家中與家人團聚。

太空流浪｜長期滯留太空影響大

然而返回地球並非結束，太空人仍需面對不少挑戰。天空新聞以專題報道形式，講解了太空人過長時間滯留在太空對健康的影響。

報道指出，長期在太空中逗留，尤其當時間超過9個月，會對太空人的身體產生顯著的變化；這些變化來自無重力環境、陽光不足及太空輻射的暴露，主要造成的影響包括以下4項：

1. 肌肉萎縮：在微重力環境下，太空人的肌肉不會像在地球上一樣使用，這會導致肌肉萎縮，尤其是承重肌肉，而長期的肌肉萎縮可能使太空人回到地球後的活動變得困難。現年59歲的威廉斯就曾表示，她回到地球後甚至需要重新學習「如何走路」，因為她已經9個月沒有坐下或躺下，整日飄浮在太空站內。

2. 骨質流失：太空人逗留在太空中，每個月都會失去約1%的骨密度，這會使骨骼變得更加脆弱，容易骨折。

3. 液體移位：在太空中，由於重力缺失，身體液體（如血液和水）會向上部位移動，這會導致人的面部腫脹和顱內壓力增加，進而影響視力。太空人經常報告頭痛就是由這種液體移位引起。

4. 輻射暴露：太空輻射比地球上的要強得多，而太空人長時間暴露於高劑量太空輻射中，有機會對DNA造成損害，增加患上癌症、心血管疾病和神經系統疾病的風險。

太空流浪｜NASA制定嚴格復健計劃

NASA為長期駐站太空人設計了45天的復健計劃，分為三個階段：

1. 初期恢復（Phase 1）： 主要目標為恢復步行能力及基本的身體靈活度，進行肌力訓練，幫助太空人重新適應地球重力。

2. 感覺統合（Phase 2）： 進行本體感覺訓練及心血管耐力鍛鍊，以提升身體協調能力，並強化耐力。

3. 功能性訓練（Phase 3）： 進行進階體能訓練，使太空人逐步恢復正常身體狀態，回到日常生活。

大多數太空人能在45天內恢復正常活動能力，但部分人可能需要數月甚至數年才能完全恢復，部份骨質流失更可能無法逆轉。

除了身體上的影響，NASA也關注長期太空任務對心理健康的影響。專家指出，長期滯留在太空可能導致恐懼、焦慮與挫折感，尤其當返回計劃一再延誤，太空人可能會有被遺棄或憤怒的情緒。NASA將提供心理輔導，協助威廉斯與威爾莫適應重返地球的生活。

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太空流浪｜SpaceX曾取消救援任務

SpaceX原定於當地時間上周三（12日）執行Crew-10發射任務，將4名太空人送往國際太空站（ISS），並將威爾莫爾和威廉斯帶回，然而任務之後宣布取消，最終延至周二（18日）才終於回到地球，結束逾9個月的滯留。

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太空流浪︱每日需運動2小時 攝取熱量為地球上2倍

原本8天的任務延長至9個月以上，太空員如何維持身體健康成首要關鍵。據NASA消息人士透露，太空員因受到新陳代謝變化影響，每天攝取熱量是在地球上的2倍，即大約3500kcal至4000kcal，才能維持體重，「熱量攝取不足，體重就會開始下降」。

有消息人士指，如今威廉斯無法維持太空人必須的高熱量飲食。為了增重，威廉斯每天需攝取熱量或高達5000kcal；而地球上的女性每天熱量攝取建議值是1600kcal至2400kcal。

同時，太空員還必須每天運動2小時以上，才能在零重力環境維持肌肉量與骨密度。據了解，威廉斯熱愛跑步，曾在2007年出太空任務時，在跑步機上與美國波士頓馬拉松比賽進行同步跑，成為在太空跑馬拉松的第一人。但相對地，高運動量會亦消耗更多熱量。

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太空流浪︱女太空人肌肉流失更快

除了攝取熱量不足及運動量太大，威廉斯暴瘦的第三個原因是與生理特性有關。據NASA一項研究指出，太空旅行對於女性的生理影響比男性嚴重，尤其是肌肉流失速度，令她們比男太空人減重更多：

長時間執行太空任務的女太空人，在體重減輕、肌肉質量損失、骨質流失、心臟和視力問題及腎結石等方面，都受到極大影響。

消息人士透露，NASA的醫生大約在10月開始與威廉斯合作，幫助她增重，當時她暴瘦的照片還未流傳開來。NASA隨後亦發出聲明，強調不會太擔心威廉斯的體重問題，因國際太空站内所有NASA太空人均有接受例行醫療評估，由專業醫生監護，可確保身體狀況維持良好。

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