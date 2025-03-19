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林依晨二胎｜42歲林依晨結婚10周年喜迎二胎　懷孕5個月：孕期比第一胎不適

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

42歲林依晨結婚10周年喜迎二胎，懷孕5個月：孕期比第一胎不適。

【林依晨 / 林依晨懷孕 / 黃蓉】女星林依晨於2015年和圈外人林于超結婚，2021年生下女兒「小林」，夫妻剛迎來結婚10周年，近日傳出懷有二胎的喜訊；對此，林依晨大方回應和分享。

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林依晨二胎｜再度做媽媽

據台灣媒體報道，現年42歲的林依晨「高齡懷孕」，目前已陀B5個月，準備在今年夏天迎來自己的第2個孩子。

林依晨分享道，第二胎懷孕初期較第一胎不舒服，當自己已有經驗，心情上相對輕鬆，能夠逐漸學習與不舒服的感受共存。

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林依晨二胎｜明白手足情珍貴

大女兒「小林」今年已3歲半，而「小小林」來得正是時候，林依晨透露，稱：「想幫小林添個手足，互相扶持，成長過程中也比較不會寂寞。」由於林依晨自己和弟弟也是由小到大一路相伴，所以明白手足情感的珍貴。

雖然林依晨對於家庭生活十分低調，不時仍會分享她身為媽媽的喜悅。她在2021年39歲生日當天，就首次曝光女兒的小手照，母女大手牽小手，看起來非常溫馨：「謝謝大家的祝福，也謝謝降臨我生命中的小寶貝，更謝謝賜予我生命的母親……有你們，真好！」

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