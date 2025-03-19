國家安全教育日｜8個紀律部隊4月舉行開放日　一文看清開放日及門票登記詳情

▲ 保安局轄下8支紀律部隊和輔助部隊將分別於4月不同的周末及假日舉行開放日。（香港海關網站圖片）

保安局今日（19日）公布，為配合第10個「全民國家安全教育日」，轄下8支紀律部隊和輔助部隊將分別於4月不同的周末及假日，在部隊的訓練學院、博物館、總部或分部舉行開放日。市民今日起，可於相關紀律部隊的網站或流動應用程式登記索取免費入場門票，而輔助部隊總部開放日則毋須門票。

其中，入境事務學院、香港懲教博物館及社區教育體驗館和民眾安全服務隊總部將於4月12日開放；警察博物館、消防及救護學院和政府飛行服務隊啟德分部，將於4月13日開放；香港海關學院將於4月18日開放；而醫療輔助隊總部則將於4月27日開放。​

各部隊開放日將舉辦不同活動，包括升旗儀式、中式步操演示、救援示範、槍械和器材展示、工作犬表演、攤位遊戲等。

國家安全教育日｜入境事務學院、香港懲教博物館及社區教育體驗館、民眾安全服務隊總部

開放日日期：4月12日（星期六）

入境事務學院

門票登記：3月24日至3月31日

登記連結將於門票登記開始後載於平台：入境事務處網站

香港懲教博物館及社區教育體驗館

門票登記：3月26日至4月1日

登記連結將於門票登記開始後載於平台：懲教署網站

民眾安全服務隊總部

門票登記：毋須門票

國家安全教育日｜警察博物館、消防及救護學院、政府飛行服務隊啟德分部

開放日日期：4月13日（星期日）

警察博物館

門票登記：3月19日

登記連結將於門票登記開始後載於平台：香港警務處網站

消防及救護學院

門票登記：3月31日至4月2日

登記連結將於門票登記開始後載於平台：消防處流動應用程式

政府飛行服務隊啟德分部

門票登記：4月2日至4月3日

登記連結將於門票登記開始後載於平台：政府飛行服務隊網站

國家安全教育日｜香港海關學院

開放日日期：4月18日（星期五）

門票登記：3月31日至4月2日

登記連結將於門票登記開始後載於平台：海關網站

國家安全教育日｜醫療輔助隊總部

開放日日期：4月27日（星期日）

門票登記：毋須門票

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