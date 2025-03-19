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好去處｜新奇士醒晨吧限時登陸中環街市　品嘗以新奇士柑橘調配飲料

休閒消費

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

新奇士醒晨吧將於3月28日至4月2日限時登陸中環街市。

來自加州的新鮮柑橘合作社新奇士，將於3月28日在香港核心地帶的中環街市推出限時快閃新奇士醒晨吧。

新奇士醒晨吧為激發大家對早晨的期盼，將帶來明亮而充滿活力的開始，現場將會提供手作柑橘風味無酒精雞尾酒、奢華的甜點以及沉浸式的柑橘體驗。

手作柑橘風味無酒精雞尾酒精選：柑橘奇遇、無醉之誘及晨光救贖。

DJ Sinke @ We Got Good Stuff，將受邀創作獨家歌單，為現場帶來振奮人心和充滿活力的音樂，營造沉浸式的早晨氛圍。同時，屢獲殊榮調酒師 Antonio Lai 也將與新奇士合作，為這個新奇士醒晨吧，精心設計一個特別的無酒精雞尾酒菜單，菜單中包含使用新奇士臍橙和檸檬所製作富含維他命的清新飲品。

DJ Sinke @ We Got Good Stuff (左) and Antonio Lai (右)。

除飲品外，新奇士亦與 Chef's Market 合作製作一款奢華的柑橘甜品：甜味早點，以新奇士臍橙為靈感，表面覆蓋糖紙及以朱古力製成的標籤，內部則是濃郁的橙味慕斯，並增添了百香果和朱古力風味。每日首50名訪客，將可獲得換領禮券，並到Chef's Market憑券換領甜味早點。

製作「無醉之誘」。

製作「晨光救贖」。

新奇士醒晨吧活動詳情：

日期︰3月28日至4月2日
時間︰10am至5pm
地點︰中環街市地下中庭
活動亮點︰品嘗以新奇士柑橘調配飲料及限定甜點

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