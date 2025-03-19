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大學撥款｜教資會調整大學撥款　周文港：八大整體儲備充足無影響收入

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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立法會教育事務委員會主席周文港認為八大儲備充足，對業界影響不大。（資料圖片）

政府決定未來3年，每年削減教資會資助大學經常撥款2%，連同退還大學儲備基金及上調學費，預計合共節省80億元。有立法會議員認為，八大原本儲備充足，相信對業界影響不大。

立法會教育事務委員會主席周文港今早（19日）在電台節目指，雖然每年削減2%撥款，但實際3年總撥款仍較原先增加8%，認為大學不應裁員減薪。

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對於政府要求大學將一般及發展儲備基金中退回其中40億，周文港表示，八大的整體儲備現時達1300多億元，認為各大學可以充分利用，相信在提升教學方面無問題。政府資助只佔大學收入4至6成，而每年大學的恆常收入，亦包括非本地生及自資課程收入等，佔平均收入達4成，而大學科研成果轉化收入，亦按年增加近13%，連續2年過百億元，強調削減撥款對大學收入並無問題。

立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬在同一節目表示，大學現時處於發展階段，需投入資源增加新學科及前沿科目，部分大學更參與申辦第3間醫學院，當中涉及大量投入資源，需要節流應對開支。

劉智鵬指，大學可透過日常開支及儲備方面，應對現時政府的削款，並建議增加非本地生比例至5成，認為此舉可同時推動本地物業市場發展。

嶺南大學協理副校長劉智鵬表示，部分大學申辦第三間醫學院，需節流應對開支。（資料圖片）

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