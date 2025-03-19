  • 22°C
香港時間：2025319日 (三) 13:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

UNIQLO首次進駐ComplexCon潮流市集　Louvre x Doraemon UT場內預覽

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

備受注目的全球潮流盛事ComplexCon將於3月21日至3月23日於香港亞洲國際博覽館舉行，今年除了有不少只此一家的限家商品外，就連UNQILO的UT系列亦加入陣營，而且搶先一步在ComplexCox展覽5月才正式推出的Louvre x DoraemonUT系列。

首次亮相ComplexCon的UNIQLO，於場地內開設專屬的UT STORE，除了展示多款UT並化身文化代表，囊括經典電影、音樂、影視角色、藝術設計等元素，透過簡單易襯的LifeWear輕鬆搭配出無限可能，將UT的文化匯聚世界觀帶到ComplexCon這個年度國際盛典。

5月才正式推出的Louvre x DoraemonUT系列。

此外，品牌亦希望透過Graphic T將香港本地文化帶到ComplexCon這個年度流行文化盛會中，更特別於ComplexCon期間推出全新4款本地限定UTme! 圖案。

兩位本地插畫家Fatbeard及LittleJade以香港本地美食及香港標誌霓虹燈為主題，糅合個人藝術風格及本地元素，創造出獨一無二又別具香港特色的UTme! Tee。

5月才正式推出的Louvre x DoraemonUT系列。

此外，另外UNIQLO與多啦A夢及羅浮宮博物館三方達成破天荒合作，將於5月下旬才推出的Louvre x DoraemonUT系列, 會於ComplexCon搶先全球公開預覽。

點擊圖片放大
+3
+2

全新UT系列設計4款圖案，包括大雄與多啦A夢欣賞《蒙羅麗莎的微笑》、使用竹蜻蜓飛越羅浮宮等場景，將膾炙人口的多啦A夢角色融入羅浮宮最聞名遐邇的作品，這個UT系列將於ComplexCon 2025率先展出，並於場內首播系列影片，今年5月下旬才正式發售。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港藝術三月｜滙豐 One聯乘Offgod:Tate產品ComplexCon獨家售　韓電競戰隊Gen.G Esports訪港作賽
16:36 2025/03/14
香港藝術三月｜滙豐 One聯乘Offgod:Tate產品ComplexCon獨家售　韓電競戰隊Gen.G Esports訪港作賽
時尚速報｜Balenciaga推Fanclub系列tee　楊紫瓊tee索價$6,500
12:19 2025/03/12
時尚速報｜Balenciaga推Fanclub系列tee　楊紫瓊tee索價$6,500
靚媽精明眼｜無印良品2025春夏及MUJI Labo系列服飾登場　利舞臺廣場店舉辦手袋掛飾工作坊
17:21 2025/03/18
靚媽精明眼｜無印良品2025春夏及MUJI Labo系列服飾登場　利舞臺廣場店舉辦手袋掛飾工作坊

你可能感興趣

香港藝術三月｜滙豐 One聯乘Offgod:Tate產品ComplexCon獨家售　韓電競戰隊Gen.G Esports訪港作賽
16:36 2025/03/14
香港藝術三月｜滙豐 One聯乘Offgod:Tate產品ComplexCon獨家售　韓電競戰隊Gen.G Esports訪港作賽
時尚速報｜Balenciaga推Fanclub系列tee　楊紫瓊tee索價$6,500
12:19 2025/03/12
時尚速報｜Balenciaga推Fanclub系列tee　楊紫瓊tee索價$6,500
靚媽精明眼｜無印良品2025春夏及MUJI Labo系列服飾登場　利舞臺廣場店舉辦手袋掛飾工作坊
17:21 2025/03/18
靚媽精明眼｜無印良品2025春夏及MUJI Labo系列服飾登場　利舞臺廣場店舉辦手袋掛飾工作坊
消費種類 時裝服飾種類 時裝服飾 多啦A夢 卡通動漫 UNIQLO

最高瀏覽

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位