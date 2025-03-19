UNIQLO首次進駐ComplexCon潮流市集　Louvre x Doraemon UT場內預覽

備受注目的全球潮流盛事ComplexCon將於3月21日至3月23日於香港亞洲國際博覽館舉行，今年除了有不少只此一家的限家商品外，就連UNQILO的UT系列亦加入陣營，而且搶先一步在ComplexCox展覽5月才正式推出的Louvre x DoraemonUT系列。

首次亮相ComplexCon的UNIQLO，於場地內開設專屬的UT STORE，除了展示多款UT並化身文化代表，囊括經典電影、音樂、影視角色、藝術設計等元素，透過簡單易襯的LifeWear輕鬆搭配出無限可能，將UT的文化匯聚世界觀帶到ComplexCon這個年度國際盛典。

▲ 5月才正式推出的Louvre x DoraemonUT系列。

此外，品牌亦希望透過Graphic T將香港本地文化帶到ComplexCon這個年度流行文化盛會中，更特別於ComplexCon期間推出全新4款本地限定UTme! 圖案。

兩位本地插畫家Fatbeard及LittleJade以香港本地美食及香港標誌霓虹燈為主題，糅合個人藝術風格及本地元素，創造出獨一無二又別具香港特色的UTme! Tee。

▲ 5月才正式推出的Louvre x DoraemonUT系列。

此外，另外UNIQLO與多啦A夢及羅浮宮博物館三方達成破天荒合作，將於5月下旬才推出的Louvre x DoraemonUT系列, 會於ComplexCon搶先全球公開預覽。

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全新UT系列設計4款圖案，包括大雄與多啦A夢欣賞《蒙羅麗莎的微笑》、使用竹蜻蜓飛越羅浮宮等場景，將膾炙人口的多啦A夢角色融入羅浮宮最聞名遐邇的作品，這個UT系列將於ComplexCon 2025率先展出，並於場內首播系列影片，今年5月下旬才正式發售。

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