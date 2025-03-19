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胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

胡杏兒丈夫李乘德被指夜店「孔雀開屏」，今日在IG發文解釋。

【胡杏兒 / 李乘德 / 胡杏兒老公 / 視后】現年45歲「視后」胡杏兒李乘德（Philip）在2015年結婚，二人並育有3子。曾有「港姐殺手」之稱李乘德雖然已52歲，但保養得十分好，仍是型佬一名。

昨日更有傳媒報道，李乘德到酒吧出席朋友為其舉行的生日派對，而太太胡杏兒未有同行。李乘德兩杯落肚「孔雀開屏」大展型佬魅力，與場內美女貼身玩自拍，更肉緊地攬抱兼錫面斷正。

幸他也懂節制，玩至半夜盡興歸自行回家沒有「下文」。雖然如此，此事已成為網上熱話。

胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機

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胡杏兒丈夫︱李乘德為攬女解釋

李乘德與胡杏兒在昨天全日都沒有任何回應，直到今天約早上10時半，李乘德為背妻夜店攬女作出解釋。

他在IG上載一張寫有「A Hug a Day Keeps the Doctor Away」的卡通圖，他並用英文留言寫道：

Just woke up to a beautiful sunny day!
Hug all your family, friends and colleagues!
Long sincere hugs. BOTH Men AND women, boyfriends AND girlfriends! Husbands AND wives!
Just like I did for my birthday in a lounge bar because that’s where many people have birthday drinks with a few of their close family, friends and colleagues.
And I would do it all over again, because anyone who knows me well also knows I’m a big hugger 😊 ❤️
Oh, but hold on. Why am I writing this?
I don’t know. Maybe it would be great to see everyone get a hug today! Maybe even unkind people who may need it the most.
Have a lovely day all of you lovely people!

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他發文的中文意思大約如下：

一覺醒來，陽光普照！
擁抱你的家人、朋友和同事！
長久真誠的擁抱。男人和女人，男朋友和女朋友！丈夫和妻子！
就像我在酒吧過生日般，因為很多人都在那裡與一些親密的家人、朋友和同事齊喝生日飲料。
我會重來一遍，因為任何熟悉我的人都知道我是個擁抱者
哦，但是等一下。為甚麼要寫這些？
我不知道。或者今天看到每個人都得到擁抱真是太棒！甚至可能是最需要它的不友善的人。
祝你們所有可愛的人有個愉快的一天

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