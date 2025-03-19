李兆基逝世｜李兆基最後家庭照曝光　兒孫滿堂「李氏皇宮」內打乒乓

▲ 李兆基三代同堂享湊孫樂。

【李兆基逝世/李兆基/四叔】恒基創辦人李兆基離世，享年97歲。他不僅在商界叱咤風雲，更以重視家庭聞名。退休後，李兆基以弄孫為樂，經常與孫仔孫女一起游泳、滑雪、打乒乓球，甚至一同寫毛筆字，動靜皆宜，一家人其樂融融。

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李兆基逝世｜貫徹家庭至上理念

恒基地產創辦人李兆基（人稱「四叔」）於17日離世，享年97歲。據悉，李兆基離世時，家人均陪伴在側，場面溫馨感人。作為香港地產界的傳奇人物，李兆基自幼展現出過人的商業頭腦，年輕時帶著小本錢來到香港創業，憑藉敏銳的市場觸覺和勤奮拼搏的精神，逐步建立起龐大的商業帝國。

他於1976年創辦恒基兆業地產，並將其發展成為香港最具影響力的地產集團之一。即使在事業巔峰時期，李兆基始終不忘家庭，將親情視為人生最重要的部分。

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李兆基逝世｜9年抱7 兒孫滿堂

李兆基與太太劉惠娟於30歲時結婚，二人育有兩子三女，分別為長女李佩雯、次女李佩玲、三子李家傑、四女李佩儀和么子李家誠。李兆基極重視家庭觀念，一家人長期同住，子女們長大後也開枝散葉，兒孫滿堂，成為香港社會津津樂道的話題。

長子李家傑雖然未婚，但為了圓父親抱男孫的心願，特意在美國透過代母以人工受孕方式，於2010年7月誕下三胞胎兒子，分別取名為智信、智仁、智勇。李家傑連中三元的消息震驚全港，李兆基對此更是欣喜若狂，每日下班後都急不及待回家陪伴孫兒，更笑言「仲開心過賺大錢」。

次子李家誠與藝人徐子淇的婚姻同樣備受關注。2006年，李家誠與徐子淇在澳洲舉行世紀婚禮，據悉花費高達7億港元，成為當時城中熱話。婚後，徐子淇為李家誕下4位孫兒女，分別是2007年和2008年出生的兩位千金李晞彤、李晞兒，李兆基先後送出2個位於半山的倚巒豪宅，而且並以5000萬港元成立教育基金。

2011年6月徐子淇終於為李家誕下男丁並取名俊熹，「四叔」李兆基再向員工大派1萬港元利是，合共派發了1500萬港元，並且為孫仔成立3億港元教育基金。2015年10月李家誠與徐子淇再誕下孻仔建熹，李家及後更於中環摩天輪設下宴會帳篷，為這位家族新成員舉行百日宴，再次成為城中熱話。

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李兆基逝世｜億萬富豪的人生哲學

李兆基不僅是一位成功的企業家，更是一位大慈善家。他熱心公益，不時捐出巨額款項支持教育、醫療等社會事業，深受各界尊敬。不過在他心中家庭始終是最重要，他曾表示，最享受的時光就是與子女們共進早餐，而抱孫逗玩更是他在商界搏殺後的一道「甜品」。

李兆基喜歡一家人同住，70年代在中半山建造豪宅「惠苑」（Eva Court），並以太太劉惠娟的名字命名，展現出對家庭的深厚情感。91 歲時宣佈正式退休，把 5500 億帝國交到兩位兒子手中。退休後生活以弄孫為樂，經常與孫仔孫女一起游泳、滑雪、打乒乓球，甚至一起寫毛筆字，動靜皆宜，一家人其樂融融。

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