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美食優惠｜PizzaExpress推3大優惠壽星獲免費薄餅　$49起任食1小時/身分證有呢4數字全單6折

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 12 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

PizzaExpress 60週年特推出3大優惠，包括免費獲得一款薄餅、$49起任食一小時、低至6折的堂食折扣及飲品第二杯半價！

【優惠著數/餐廳優惠/薄餅/PizzaExpress優惠】愛吃薄餅的人有口福了！適逢PizzaExpress 60週年，特推出3大優惠，包括免費獲得一款薄餅、$49起任食一小時及低至6折的堂食折扣！優惠又多又豐富，尤其適合一家大細去聚餐，立即睇以下詳情。

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PizzaExpress優惠｜1. 身分證指定數字優惠享6折

PizzaExpress的創辦人彼得·博伊佐特（Peter Boizot）於1965年於英國開設了第一家的PizzaExpress，為了紀念如此有價值的日子，現凡身份證中有「1」、「9」、「6」、「5」當中兩個數字的，便可以享堂食單點主菜6折優惠，如沒有也不要灰心，只要出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。

以上只適用於堂食，優惠有效期為2025年3月18日至5月5日的星期一至四，公眾假期除外。除了分店西沙Go Park及香港大學除外不適用外，全香港PizzaExpress 分店也可享以上優惠。

按此獲得優惠二維碼

  • PizzaExpress 60週年推出3大優惠。
  • 現凡身份證中有「1」、「9」、「6」、「5」當中兩個數字的，便可以享堂食單點主菜6折優惠，如沒有也不要灰心，只要出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。
  • 現凡身份證中有「1」、「9」、「6」、「5」當中兩個數字的，便可以享堂食單點主菜6折優惠，如沒有也不要灰心，只要出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。
  • 於星期一至五的下午2時30分至6時，堂食惠顧PizzaExpress，便可以優惠價$48起任食指定菜式一小時。
  • PizzaExpress推出3大優惠。

PizzaExpress優惠｜2. 壽星獲免費薄餅一個

3月27日是PizzaExpress的生日，而同日生日的壽星仔或壽星女於當日堂食惠顧PizzaExpress，即可免費獲贈一款60周年系列薄餅！

3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲

PizzaExpress優惠｜3. $49起任食一小時

由即日起至2025年4月17日，於星期一至五的下午2時30分至6時，堂食惠顧PizzaExpress，便可以優惠價$98無限享用指定菜式一小時，11歲或以下兒童每位只需$49，以上不適用於公眾假期。

指定菜式包括有瑪嘉麗塔皇后薄餅、北京烤鴨薄餅、美國薄餅及焗麵包球。加$18更可以無限任飲凍檸檬茶、Belu有氣水或淨化水；加$68無限任飲凍檸檬茶、Belu有氣水或淨化水、啤酒、餐酒（杯）。除了分店西沙Go Park及香港大學除外不適用外，全香港PizzaExpress分店也可享以上優惠。

按此查閱PizzaExpress分店

  • PizzaExpress推出60週年菜單。
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