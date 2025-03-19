美食優惠｜PizzaExpress推3大優惠壽星獲免費薄餅　$49起任食1小時/身分證有呢4數字全單6折

▲ PizzaExpress 60週年特推出3大優惠，包括免費獲得一款薄餅、$49起任食一小時、低至6折的堂食折扣及飲品第二杯半價！

【優惠著數/餐廳優惠/薄餅/PizzaExpress優惠】愛吃薄餅的人有口福了！適逢PizzaExpress 60週年，特推出3大優惠，包括免費獲得一款薄餅、$49起任食一小時及低至6折的堂食折扣！優惠又多又豐富，尤其適合一家大細去聚餐，立即睇以下詳情。

最新影片推介︰

PizzaExpress優惠｜1. 身分證指定數字優惠享6折

PizzaExpress的創辦人彼得·博伊佐特（Peter Boizot）於1965年於英國開設了第一家的PizzaExpress，為了紀念如此有價值的日子，現凡身份證中有「1」、「9」、「6」、「5」當中兩個數字的，便可以享堂食單點主菜6折優惠，如沒有也不要灰心，只要出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。

以上只適用於堂食，優惠有效期為2025年3月18日至5月5日的星期一至四，公眾假期除外。除了分店西沙Go Park及香港大學除外不適用外，全香港PizzaExpress 分店也可享以上優惠。

按此獲得優惠二維碼



▲ PizzaExpress 60週年推出3大優惠。

▲ 現凡身份證中有「1」、「9」、「6」、「5」當中兩個數字的，便可以享堂食單點主菜6折優惠，如沒有也不要灰心，只要出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。

▲ 現凡身份證中有「1」、「9」、「6」、「5」當中兩個數字的，便可以享堂食單點主菜6折優惠，如沒有也不要灰心，只要出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。

▲ 於星期一至五的下午2時30分至6時，堂食惠顧PizzaExpress，便可以優惠價$48起任食指定菜式一小時。

▲ PizzaExpress推出3大優惠。



PizzaExpress優惠｜2. 壽星獲免費薄餅一個

3月27日是PizzaExpress的生日，而同日生日的壽星仔或壽星女於當日堂食惠顧PizzaExpress，即可免費獲贈一款60周年系列薄餅！

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PizzaExpress優惠｜3. $49起任食一小時

由即日起至2025年4月17日，於星期一至五的下午2時30分至6時，堂食惠顧PizzaExpress，便可以優惠價$98無限享用指定菜式一小時，11歲或以下兒童每位只需$49，以上不適用於公眾假期。

指定菜式包括有瑪嘉麗塔皇后薄餅、北京烤鴨薄餅、美國薄餅及焗麵包球。加$18更可以無限任飲凍檸檬茶、Belu有氣水或淨化水；加$68無限任飲凍檸檬茶、Belu有氣水或淨化水、啤酒、餐酒（杯）。除了分店西沙Go Park及香港大學除外不適用外，全香港PizzaExpress分店也可享以上優惠。

按此查閱PizzaExpress分店



▲ PizzaExpress推出60週年菜單。

▲ PizzaExpress推出60週年菜單。

▲ PizzaExpress推出60週年菜單。

▲ PizzaExpress推出60週年菜單。

▲ PizzaExpress推出60週年菜單。



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