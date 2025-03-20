  • 18°C
香港時間：2025320日 (四) 01:08

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

人妻撞破丈夫出軌捉姦在車，與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注。

人夫出軌「斷正」！近日，有人在Facebook「我哋真係好鍾意香港2.0」群組上傳影片，指人妻當場撞破丈夫與小三在私家車內疑似「車震」，丈夫見狀迅速穿回褲子與妻子對峙，而坐在一旁的小三這保持沉默，相當冷靜。

傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車

據影片可見，人妻在車外舉著手機錄影，丈夫和小三坐在私家車後座位置；原本丈夫裸露大腿，後迅速將褲子穿好，坐在旁邊的小三亦及時穿上裙子並整理頭髮。

點擊圖片放大
+4
+3

穿好褲後，丈夫面露不耐煩的神色，反質問妻子：「妳做乜啫？」，並欲將車門關上，但被妻子抵門而咆哮道：「你做乜嘢！你哋喺度做乜嘢！我問你！」

夫妻雙方來回多次對峙，不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」相互質問，而旁邊的小三一言不發，靜坐在車內，看起來相當沉著冷靜。

樓主未說明事發地，而私家車為左軚車，可能事發於內地。

小三淡定坐在車內惹關注。（取自Facebook「我哋真係好鍾意香港2.0」群組）

出軌丈夫｜網民揶揄稱：冇錢上酒店？

影片引起網民熱議，不少人略帶戲謔地揶揄人夫，「衰X格有錢養車，無錢爆房。仲要俾人捉到」、「冇錢上酒店？」、「餵人食嘢啫」、「玩車震，喺內地經常發生㗎啦，早就見慣不怪，個女人都明知個男人係大滾嘅，仲要同佢喺埋一齊，就預咗呢啲事㗎啦！」、「離婚」、「好笑，個男人問返轉頭做咩嘢，好似自己行為好正常」。

此外，還有網民注意到小三的樣貌及冷靜的行為，「條女幾淡定」、「見慣世面」、「扮唔知，扮冇事」、「隔離條女唔錯」、「呆咗先真」。

金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪

中年好聲音2︱孫耀威胞妹曾派帽與鄭梓浩婚外情　獲丈夫原諒全家瑞士滑雪

吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
10:13 2025/02/27
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
中年好聲音2︱孫耀威胞妹曾派帽與鄭梓浩婚外情　獲丈夫原諒全家瑞士滑雪
13:08 2025/03/07
中年好聲音2︱孫耀威胞妹曾派帽與鄭梓浩婚外情　獲丈夫原諒全家瑞士滑雪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
09:52 2025/03/13
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機
19:21 2025/03/14
傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機

你可能感興趣

吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
10:13 2025/02/27
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
中年好聲音2︱孫耀威胞妹曾派帽與鄭梓浩婚外情　獲丈夫原諒全家瑞士滑雪
13:08 2025/03/07
中年好聲音2︱孫耀威胞妹曾派帽與鄭梓浩婚外情　獲丈夫原諒全家瑞士滑雪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
09:52 2025/03/13
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
出軌 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
急症室最長等候時間（03月20日 時間00:05）
急症室最長等候時間（03月20日 時間00:05）