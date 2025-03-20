出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注

▲ 人妻撞破丈夫出軌捉姦在車，與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注。

人夫出軌「斷正」！近日，有人在Facebook「我哋真係好鍾意香港2.0」群組上傳影片，指人妻當場撞破丈夫與小三在私家車內疑似「車震」，丈夫見狀迅速穿回褲子與妻子對峙，而坐在一旁的小三這保持沉默，相當冷靜。

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出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車

據影片可見，人妻在車外舉著手機錄影，丈夫和小三坐在私家車後座位置；原本丈夫裸露大腿，後迅速將褲子穿好，坐在旁邊的小三亦及時穿上裙子並整理頭髮。

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穿好褲後，丈夫面露不耐煩的神色，反質問妻子：「妳做乜啫？」，並欲將車門關上，但被妻子抵門而咆哮道：「你做乜嘢！你哋喺度做乜嘢！我問你！」

夫妻雙方來回多次對峙，不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」相互質問，而旁邊的小三一言不發，靜坐在車內，看起來相當沉著冷靜。

樓主未說明事發地，而私家車為左軚車，可能事發於內地。

▲ 小三淡定坐在車內惹關注。（取自Facebook「我哋真係好鍾意香港2.0」群組）

出軌丈夫｜網民揶揄稱：冇錢上酒店？

影片引起網民熱議，不少人略帶戲謔地揶揄人夫，「衰X格有錢養車，無錢爆房。仲要俾人捉到」、「冇錢上酒店？」、「餵人食嘢啫」、「玩車震，喺內地經常發生㗎啦，早就見慣不怪，個女人都明知個男人係大滾嘅，仲要同佢喺埋一齊，就預咗呢啲事㗎啦！」、「離婚」、「好笑，個男人問返轉頭做咩嘢，好似自己行為好正常」。

此外，還有網民注意到小三的樣貌及冷靜的行為，「條女幾淡定」、「見慣世面」、「扮唔知，扮冇事」、「隔離條女唔錯」、「呆咗先真」。

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