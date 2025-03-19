結業潮｜屹立旺角半世紀「越興園」3.23結業　重開年半「捱不過通關」再度離場

▲ 屹立旺角半世紀「越興園」3.23結業，重開年半「捱不過通關」再度離場。

【結業潮/越興園結業/女人街】本港飲食業步入寒冬，老字號相繼倒下。屹立旺角半世紀的越南餐廳「越興園」，於2023年一度結業，其後與鄰近的「麵賜園」合併重開，未料不足年半，越興園再次宣布將於3月23日結束營業，並嘆「頂得住疫情，捱不過通關」，消息一出，食客紛紛留言表示不捨。

最新影片：

越興園結業｜捱不過通關宣布「後會無期」

越興園在社交平台公布消息，指越興園/麵賜園將於3月23日結業。店方稱「撐得住運動，頂得住疫情，捱不過通關」，由於疫情後消費模式改變，飲食業成為香港結業潮的重災區，而越興園/麵賜園亦無奈選擇結業，「堅持不懈到最後都係頂唔住了」。

店方亦在帖文中表明「後會無期」，並感謝食客多年來的支持，又盼港人多光顧本地小店，「由衷感謝每一個食客，長期惠顧及支持，每一句鼓勵，都是我們堅持至今的原動力，希望多啲港人支持留港消費」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

越興園結業｜屹立旺角半世紀 2023年一度結業

越興園於1970年代在旺角開業，以正宗越南菜馳名，其招牌牛骨湯已「滾沸半世紀」。店方指餐廳一直與港人風雨同路，2003年「沙士」期間，他們在收銀台擺放街坊寄存的消毒藥水；新冠疫情時又化身成物質中轉站，並為醫護人員提供優惠。2023年6月，越興園一度結業，其後與附近的麵賜園合併。如今再度宣布結業，其招牌越南牛骨湯將成為絕響。

越興園結業｜網民：終不敵港人北上消費

結業消息一出，引起網民不捨，並於帖文下留言「食過幾次，好食，但晚市真係好靜，女人街都唔旺」、「食物好味，價錢親民，由中學時期已經常食，到依家出嚟做嘢都間唔中幫襯下，真係太可惜」、「四十年前由洗衣街食到現在，終於不敵港人北上消費」、「感激越興園同香港人風雨同路」。

點擊看更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多結業潮報道：

結業潮｜開業10年ZARA元朗分店結業 MUJI無印良品接手巨舖8月開張

結業潮｜中環交易廣場酒吧Liberty結業 開業15年成金融精英聚腳地 網民不捨：時代終結了

結業潮｜「和記海鮮飯店」文英街店3月底結業 屹立佐敦渡船角39年 每日新鮮燒製燒鵝

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】