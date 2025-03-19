最美星二代｜90年代花旦梁婉靜22歲女激罕曝光　學霸千金美貌震懾名媛舞會

▲ 這位星二代樣貌極標緻，而且是一名學霸！

【梁婉靜/星二代】59歲前TVB花旦梁婉靜憑劇集《壹號皇庭》系列而廣為人熟悉，因仙氣外表成為90年代女神之一，梁婉靜更將優良基因遺傳給女兒李朗怡，22歲的李朗怡早前在巴黎名媛舞會激罕曝光超強美貌和溫婉氣質，而且還是學霸一名，就讀港大時奪得獎學金，才貌雙全！

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最美星二代︱梁婉靜女兒小時候不知道自己是富家女

梁婉靜與盈大地產前行政總裁李智康結婚後便淡出娛樂圈，並育有女兒李朗怡（Angel），梁婉靜為了讓Angel專心讀書，在她小時候曾刻意隱瞞富裕家境，不讓Angel知道自己是富家千金，Angel過往曾表示，從小以為爸爸只是普通商人，到高中畢業才得知爸爸真正職業，至於媽媽的明星身份，也是到初中才知道。

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最美星二代︱現身名媛舞會曝光超強美貌

由於一家三口私生活低調，Angel鮮有公開露面，世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）早前在巴黎舉行，Angel獲邀出席，才再次曝光愈大愈靚的美貌！當晚賭王千金何超欣和任達華愛女任晴佳也是座上客之一，她們三人關係亦非常密切，而何超欣更是Angel的閨密。

Angel當晚以抹胸珠片連身裙現身，高貴優雅，她除了擁有大眼高鼻與精緻鵝蛋臉外，更遺傳了媽媽的白皙皮膚與高䠷身材，仙氣十足，就算是站在最美千金何超欣和任晴佳身邊，也毫不輸蝕，絕對是艷壓全場！

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最美星二代︱學霸讀港大奪獎學金

其實Angel早於2018年時也曾參與過名媛舞會，當年美貌已震懾大家，想不到事隔7年，Angel更多了一份知性美，氣質更勝從前。因為Angel本身是一名學霸，在國際學校讀高中grade 13時，就獲得16-17年度的「香港傑出學生獎」，2017年時又獲校方頒發卓越大獎。

在香港大學讀書時，Angel更獲得獎學金，她志願是成為律師，閒時亦會做義工幫助弱勢兒童。私底下的Angel還多才多藝，喜歡彈鋼琴、跳芭蕾舞及打泰拳，條件如此優厚的她，卻一早被媽咪梁婉靜落閘，表明不會讓她入行：「我們希望她過着平凡人的生活。」

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