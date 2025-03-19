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機場離境稅｜增離境稅恐窒礙航空業復蘇　姚柏良籲當局三思

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《財政預算案》提出今年第三季起，將每名飛機乘客的機場離境稅由120元增至200元。（資料圖片）

《財政預算案》提出今年第三季起，將每名飛機乘客的機場離境稅由120元增至200元，立法會今日（19日）首讀及二讀相關修例草案。立法會旅遊界議員姚柏良在電台節目表示，在本港的航點航班還沒有完全恢復的情況下，擔心政府大幅增加機場離境稅，會對航空業務的復甦造成障礙，呼籲當局三思。

姚柏良表示，本港國際機場作為重要航空樞紐，不僅服務本地乘客，還依賴國際轉機客和過境客，認為目前機場的客流量和航班數量尚未完全恢復，此時大幅增加離境稅，或會對航空業務的復甦造成障礙。他指，對於一些廉價航空公司而言，稅款的成本甚至比機票還要高，超過6成的加幅令人覺得是一個相當大的升幅，而廉航本身是要靠薄利多銷，如果成本高的話令乘客出行次數減少，會削弱航空輸出的功能。

立法會旅遊界議員姚柏良擔心政府大幅增加機場離境稅，會對航空業務的復甦造成障礙。（資料圖片）

機場離境稅｜小心得不償失

姚柏良解釋指，旅客在訂購機票時會清楚看到各項費用，包括離境稅、燃油附加費和保安費等，若香港機場費用過高，旅客可能會選擇深圳或廣州等周邊替代機場，尤其是飛往內地的旅客。

而本港到深圳機場越來越方便，內地國際機場的新增航班越來越多，部分航班比香港便宜，現時亦有不少香港乘客選擇到深圳或廣州轉機。他認為，大幅增加離境稅會影響本港機場的客流量，香港應考慮如何吸引更多大灣區居民使用香港國際機場，令本港機場的樞紐地位更鞏固。

姚柏良又指，明白及理解政府財赤希望可以增加收入，惟仍需衡量方法的效果，若造成得不償失未必是好選擇。他建議，政府應考慮循序漸進地增加離境稅，而非一次性大幅提高，又呼籲政府檢視過境轉機的豁免政策，建議當局將同一天轉機豁免，期望最少改為24小時內轉機豁免，甚至過境可以豁免，以免窒礙業界開拓更多客源使用香港機場。

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