搭棚︱工務工程半數須用金屬棚　業界批事前無咨詢憂打爛4千工友飯碗

▲ 搭棚工人竹棚上工作。（資料圖片）

發展局要求，周四（21日）或以後招標的工務工程地盤須使用至少一半金屬棚架，料涉1至2個新建樓宇合約。業界批當局沒有事前諮詢，憂「打爛」工人飯碗，且令政府有藉口輸入更多外勞。工會則歡迎措施，認為金屬棚較竹棚安全。

發展局在工務工程新標書加入新要求，新批出的公務工程招標項目中，至少一半須使用金屬棚架。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今日（19日）在電台節目指，日前接獲發展局致電通知，稱25至26年4個工務工程地盤其中兩個，將會試行用全面使用金屬棚架。他對此感到震驚，「佢（發展局）事前冇諮詢業界」。

何炳德表示，現時香港約有4000名竹棚工人，負責全港超過8成的工程項目，金屬棚工人則有約1萬，負責另外不足2成的項目。他擔心如當局未來再度提高使用金屬的比例，本地工人或未能應付需求，又質疑推動使用金屬棚架是為輸入外勞鋪路，令政府有藉口輸入更多外勞，「打爛」本地勞工飯碗。

他又指，現在的鋼通（金屬棚架）材料越來越厚，「唔係一般重」，每條鋼通量比一條竹重超過3倍，年紀大的師傅做金屬棚架身體會疲倦，勞損非常嚴重。他指出，5、60歲的師傅較喜歡做竹棚，因比較輕，以他們的技術，做一整日竹棚都不會太累，但金屬棚則承受不了，或選擇提前退休，

何指出，金屬棚架成本較竹棚貴2至3倍，「叫佢（業主）攞10萬8萬都牙痛咁聲」，未來使用金屬棚架只會更貴，對部分需自行籌資維修的大廈住戶構成負擔，

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則歡迎措施，指每年香港都有竹棚發生意外，故一直尋求取締方法。她認為，金屬棚架的連墻器較難被拆除，加上金屬較竹穩固，亦要求工人預先設計好棚架組件，比竹棚更安全。

發展局：措施獲工會支持 無要求樓宇外牆維修合約採用金屬棚

發展局回覆本報表示，局方要求在今年3月21日或以後招標的工務工程新建樓宇工程合約中半數要採用金屬棚架，預計今年只會涉及1至2個新建樓宇的工務工程合約。如因工地限制（例如工地環境狹窄）而未能應用金屬棚架，政府負責管理相關建造合約的部門會容許採用金屬棚架以外的方案；局方已向相關商會、工會及關注團體解說措施的細節，並獲該些團體接受或支持。

局方指，是次措施未有要求工務工程的樓宇外牆維修合約必須採用金屬棚架，承建商可因應相關維修工程工地的需要，選擇採用竹棚架或金屬棚架。

發展局指，目前業界有超過10000位工友註冊為棚架工，近8000位為金屬棚架工。局方會繼續密切與業界保持緊密溝通，以適時和適度調節、循序漸進的方式有序使用金屬棚架。

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