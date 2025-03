胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰

▲ 胡杏兒早前為老公李乘德開生日P,但未有發帖分享,疑似冷戰中。

【夫妻關係/胡杏兒/李乘德】胡杏兒的老公李乘德昨日被揭在夜店開生日派對時,與多名女士親密攬抱,引發外界關注。今天(3月19日),李乘德於IG發文「拆彈」。然而,近年愛放閃的胡杏兒,今年卻未有發布老公的生日照,反而只是好友晒出慶生照,這不禁令外界猜測兩人是否冷戰中。

胡杏兒老公|好友代PO生日照?

09年港姐冠軍劉倩婷日前於限時動態貼出李乘德生日派對相片,從她分享的照片可見,胡杏兒跟李乘德均以黑色打扮示人,同場還有王浩信及姚子羚。

只見胡杏兒夫婦一齊開心切蛋糕,蛋糕上更插有李乘德的Q版公仔。當中劉倩婷寫道:「Happy Birthday Phil! As u said, 52 is about氣場!you have got it.」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

胡杏兒老公|李乘德:我是一個擁抱者

另外,李乘德於IG貼出一張兔子抱著紅籮蔔的照片,他以英文撰文為事件解畫,當中他寫道:「剛剛醒來,迎接一個美麗的晴天!擁抱你的家人、朋友和同事吧!長時間、真誠的擁抱,不分男女,無論是男朋友還是女朋友,無論是丈夫還是妻子!就像我生日那天一樣,在一間酒吧裡,因為有親密的家人、朋友和同事一起慶生。我會重來一遍,因為任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者。」

近年胡杏兒主力於內地工作,而開設夜店的李乘德留港照顧3名兒子,予人好爸爸的感覺。

不過,李乘德婚前有「港姐殺手」之稱,先後跟李施嬅和張曦雯傳緋聞,形象花弗。2016年,杏兒為給予老公驚喜不惜飛往台北,於老公朋友的婚宴突擊現身,當時杏兒從後輕吻李乘德面珠,惟李乘德反應平淡,當他轉身見到老婆才一面驚訝,引來網民留言:「習慣咗成日有飛來蜢?」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

