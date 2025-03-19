  • 23°C
香港時間：2025319日 (三) 15:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

胡杏兒早前為老公李乘德開生日P，但未有發帖分享，疑似冷戰中。

【夫妻關係/胡杏兒/李乘德】胡杏兒的老公李乘德昨日被揭在夜店開生日派對時，與多名女士親密攬抱，引發外界關注。今天（3月19日），李乘德於IG發文「拆彈」。然而，近年愛放閃的胡杏兒，今年卻未有發布老公的生日照，反而只是好友晒出慶生照，這不禁令外界猜測兩人是否冷戰中。

胡杏兒老公｜好友代PO生日照？

09年港姐冠軍劉倩婷日前於限時動態貼出李乘德生日派對相片，從她分享的照片可見，胡杏兒跟李乘德均以黑色打扮示人，同場還有王浩信及姚子羚。

只見胡杏兒夫婦一齊開心切蛋糕，蛋糕上更插有李乘德的Q版公仔。當中劉倩婷寫道：「Happy Birthday Phil! As u said, 52 is about氣場！you have got it.」

點擊圖片放大
+8
+7

胡杏兒老公｜李乘德：我是一個擁抱者

另外，李乘德於IG貼出一張兔子抱著紅籮蔔的照片，他以英文撰文為事件解畫，當中他寫道：「剛剛醒來，迎接一個美麗的晴天！擁抱你的家人、朋友和同事吧！長時間、真誠的擁抱，不分男女，無論是男朋友還是女朋友，無論是丈夫還是妻子！就像我生日那天一樣，在一間酒吧裡，因為有親密的家人、朋友和同事一起慶生。我會重來一遍，因為任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者。」

近年胡杏兒主力於內地工作，而開設夜店的李乘德留港照顧3名兒子，予人好爸爸的感覺。

不過，李乘德婚前有「港姐殺手」之稱，先後跟李施嬅和張曦雯傳緋聞，形象花弗。2016年，杏兒為給予老公驚喜不惜飛往台北，於老公朋友的婚宴突擊現身，當時杏兒從後輕吻李乘德面珠，惟李乘德反應平淡，當他轉身見到老婆才一面驚訝，引來網民留言：「習慣咗成日有飛來蜢？」

點擊圖片放大
+14
+13

相關報道：

婆媳關係｜胡杏兒陪奶奶行街市買餸　讚自己好新抱：奶奶當我女兒一樣

名人家居｜胡杏兒3子獨立屋巨廳耍功夫　豪宅走簡約風零雜物設兒童傢俬

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
13:14 2025/02/25
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
21:15 2025/03/06
夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
金秀賢金賽綸｜命理師曾批金秀賢1面相擅長說謊　昔日言論被圍剿如今卻成預言
19:17 2025/03/17
金秀賢金賽綸｜命理師曾批金秀賢1面相擅長說謊　昔日言論被圍剿如今卻成預言

你可能感興趣

富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
13:14 2025/02/25
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
21:15 2025/03/06
夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
金秀賢金賽綸｜命理師曾批金秀賢1面相擅長說謊　昔日言論被圍剿如今卻成預言
19:17 2025/03/17
金秀賢金賽綸｜命理師曾批金秀賢1面相擅長說謊　昔日言論被圍剿如今卻成預言
家庭關係 胡杏兒 網絡熱話 緋聞 演員 酒吧

最高瀏覽

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位