  • 22°C
香港時間：2025319日 (三) 17:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胰臟癌｜癌王趨年輕化死亡率達8成　62%患者都有「1特徵」　醫生點名6類人最高危

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

胰臟癌趨年輕化死亡率達8成

【胰臟癌／癌王／高危/特徵】肥胖是萬病之源，體脂過高恐怕會增加身體慢性發炎的風險。最近有研究指出，胰臟癌患者有一半人同患糖尿病，而研究人員在逾6成患者身上發現一個比糖尿病更加普遍的症狀，提醒6大高危人士要多加注意。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜心房顫動致中風秒奪命 醫生拆解心率VS心律迷思+解構治療方案

胰臟癌｜脂肪胰+脂肪肝2大主因致癌

台灣胃腸肝膽科醫生林相宏在其Facebook專頁發文，引用最新研究指出，高達62%的胰臟癌患者都患有脂肪胰，比例遠高於正常人的6倍之多。他指出，脂肪胰不僅與糖尿病、慢性胰臟炎密切相關，更可能是胰臟癌的潛在風險因子。他引述數據指出，脂肪肝在台灣的盛行率約為33%，而脂肪胰的盛行率亦高達16%。研究顯示，胰臟癌患者中有62%同時患有脂肪胰。據了解，脂肪胰的形成機制與脂肪肝類似，當攝取過多油膩食物且缺乏運動時，多餘的脂肪會堆積在胰臟中，導致胰島素敏感度下降，進而增加糖尿病風險。研究結果亦顯示，約有一半的脂肪胰患者同時患有糖尿病。

胰臟癌｜過多脂肪細胞誘發身體慢性發炎

脂肪胰為何會導致癌化？林相宏解釋，脂肪胰的癌化與脂肪肝相似，過多脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，並降低抗發炎的細胞因子，導致細胞缺氧，促使細胞癌化。日本學者Yamazaki曾經提出假說，認為胰臟內的過多脂肪是導致糖尿病、急性與慢性胰臟炎，以及胰臟癌的共同根源。

胰臟癌｜脂肪胰6大高危人士

林相宏提醒有兩類人屬於患上脂肪胰的高風險族群，包括患有代謝症候群及不良飲食習慣：

點擊圖片放大
+6
+5

 

  • 腹部肥胖
  • 血壓偏高
  • 血糖偏高
  • 三酸甘油酯偏高
  • 高密度（好）膽固醇偏低
  • 長期飲酒

胰臟癌｜1關鍵逆轉脂肪胰

林相宏指出，與脂肪肝不同，脂肪胰的檢查較為困難，需要透過內視鏡超聲波、斷層掃描或磁振造影才能確診。而兩者的最大風險因素同是體內脂肪，因此控制體重是預防與逆轉脂肪胰的關鍵。他建議從3招入手：

  • 飲食控制：減少醣類攝取，避免含糖飲料、精緻澱粉及過甜的水果，多攝取原型食物。
  • 戒酒：酒精是脂肪胰的重要風險因子，戒酒有助於降低脂肪堆積。
  • 規律運動：養成運動習慣，幫助控制體重並改善代謝健康。

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在《TODAY健面聊》節目中表示，胰臟癌很狡猾，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

點擊圖片放大
+3
+2

此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

點擊圖片放大
+10
+9

胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

點擊圖片放大
+7
+6

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

點擊圖片放大
+8
+7

相關文章：

健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會

胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」　留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】

胰臟癌｜7旬父患末期「癌王」擴散至肺　港男花逾100萬醫病父全天候照顧：我肯用條命換

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
18:24 2025/02/11
胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
胰臟癌｜癌王「1症狀」極易與糖尿病混淆　醫生引8大胰臟癌症狀需慎防【附醫生拆解症狀】
17:57 2025/03/12
胰臟癌｜癌王「1症狀」極易與糖尿病混淆　醫生引8大胰臟癌症狀需慎防【附醫生拆解症狀】
胰臟癌｜男星驚患末期胰臟癌存活率僅20%　女兒剛出生懇求續命終奇蹟康復
14:01 2025/01/06
胰臟癌｜男星驚患末期胰臟癌存活率僅20%　女兒剛出生懇求續命終奇蹟康復
致癌食物｜1類飲品是「健康殺手」胰臟癌風險增逾兩成　醫生揭一周攝取量上限
14:33 2025/01/09
致癌食物｜1類飲品是「健康殺手」胰臟癌風險增逾兩成　醫生揭一周攝取量上限
胰臟癌｜女子大便呈灰白色求醫揭患胰臟癌　醫生嘆：2情況必屬惡癌【附大便形態/顏色測健康】
13:16 2025/02/13
胰臟癌｜女子大便呈灰白色求醫揭患胰臟癌　醫生嘆：2情況必屬惡癌【附大便形態/顏色測健康】

你可能感興趣

胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
18:24 2025/02/11
胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
胰臟癌｜癌王「1症狀」極易與糖尿病混淆　醫生引8大胰臟癌症狀需慎防【附醫生拆解症狀】
17:57 2025/03/12
胰臟癌｜癌王「1症狀」極易與糖尿病混淆　醫生引8大胰臟癌症狀需慎防【附醫生拆解症狀】
胰臟癌｜男星驚患末期胰臟癌存活率僅20%　女兒剛出生懇求續命終奇蹟康復
14:01 2025/01/06
胰臟癌｜男星驚患末期胰臟癌存活率僅20%　女兒剛出生懇求續命終奇蹟康復
健康問題 健康養生 網絡熱話 糖尿病 癌症 膽固醇 脂肪肝 胰臟癌

最高瀏覽

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位