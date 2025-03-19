胰臟癌｜胰臟癌趨年輕化死亡率達8成　62%患者都有「1特徵」　醫生點名6類人最高危

【胰臟癌／癌王／血糖／脂肪／肥胖】肥胖是萬病之源，體脂過高恐怕會增加身體慢性發炎的風險。最近有研究指出，胰臟癌患者有一半人同患有糖尿病，而研究人員在逾6成患者身上發現一個比糖尿病更加普遍的症狀，提醒6大高危人士要多加注意。

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胰臟癌｜脂肪胰+脂肪肝2大主因致癌

台灣胃腸肝膽科醫生林相宏在其Facebook專頁發文，引用最新研究指出，高達62%的胰臟癌患者都患有脂肪胰，比例遠高於正常人的6倍之多。他指出，脂肪胰不僅與糖尿病、慢性胰臟炎密切相關，更可能是胰臟癌的潛在風險因子。他引述數據指出，脂肪肝在台灣的盛行率約為33%，而脂肪胰的盛行率亦高達16%。研究顯示，胰臟癌患者中有62%同時患有脂肪胰。據了解，脂肪胰的形成機制與脂肪肝類似，當攝取過多油膩食物且缺乏運動時，多餘的脂肪會堆積在胰臟中，導致胰島素敏感度下降，進而增加糖尿病風險。研究結果亦顯示，約有一半的脂肪胰患者同時患有糖尿病。

胰臟癌｜過多脂肪細胞誘發身體慢性發炎

脂肪胰為何會導致癌化？林相宏解釋，脂肪胰的癌化與脂肪肝相似，過多脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，並降低抗發炎的細胞因子，導致細胞缺氧，促使細胞癌化。日本學者Yamazaki曾經提出假說，認為胰臟內的過多脂肪是導致糖尿病、急性與慢性胰臟炎，以及胰臟癌的共同根源。

胰臟癌｜脂肪胰6大高危人士

林相宏提醒有兩類人屬於患上脂肪胰的高風險族群，包括患有代謝症候群及不良飲食習慣：

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腹部肥胖

血壓偏高

血糖偏高

三酸甘油酯偏高

高密度（好）膽固醇偏低

長期飲酒

胰臟癌｜1關鍵逆轉脂肪胰

林相宏指出，與脂肪肝不同，脂肪胰的檢查較為困難，需要透過內視鏡超聲波、斷層掃描或磁振造影才能確診。而兩者的最大風險因素同是體內脂肪，因此 控制體重 是預防與逆轉脂肪胰的關鍵。他建議從3招入手：

飲食控制：減少醣類攝取，避免含糖飲料、精緻澱粉及過甜的水果，多攝取原型食物。

戒酒：酒精是脂肪胰的重要風險因子，戒酒有助於降低脂肪堆積。

規律運動：養成運動習慣，幫助控制體重並改善代謝健康。

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在《TODAY健面聊》節目中表示，胰臟癌很狡猾，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

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此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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