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好去處｜爆旋陀螺期間限定Cafe辦競賽　邊玩邊食感受到陀螺魅力

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

店內的限定特色餐飲系列不僅在視覺上還原了動畫中的經典元素，更在味道上帶給粉絲們全新的味覺體驗，粉絲們更可獲得贈品！

日本人氣動漫《爆旋陀螺》聯乘新派茶飲店1011 SIPTEA將於3月至6月期間在旺角及尖沙咀開設期間限定動漫Cafe，除設有多個打卡位，更會提供多款主題美食飲品，將動漫文化與美食體驗結合，粉絲們更有機會參加爆旋陀螺競技巡迴賽！

店內的限定特色餐飲系列不僅在視覺上還原了動畫中的經典元素，更在味道上帶給粉絲們全新的味覺體驗。一系列以《爆旋陀螺》為主題的甜點和小食，這些美食不僅在造型上還原了4代動畫中的經典元素，更在味道上帶給粉絲們全新的味覺體驗；粉絲們更可以獲得以《爆旋陀螺》中經典角色為靈感設計的贈品，既享受到一場視覺與味覺的雙重盛宴，更可把精美禮品帶回家中，進一步感受到《爆旋陀螺》的魅力。

兩間限定Cafe都以4代《爆旋陀螺》為主題重新裝潢，從牆壁上的巨型壁畫到不同特色布置，讓人仿佛置身於「爆旋」的世界之中。

《爆旋陀螺》X 1011 SIPTEA 期間限定動漫Cafe忠實還原了動畫中的熱血競技風格。兩間限定Cafe都以4代《爆旋陀螺》為主題重新裝潢，從牆壁上的巨型壁畫到不同特色布置，讓人仿佛置身於「爆旋」的世界之中。更令人興奮的是，旺角創興 Incubase Arena 店內將展出 10 幅漫畫珍藏手繪及 4 代共80多枚珍藏陀螺，粉絲們可以在這裡與自己最喜愛的珍品盡情打卡合照！在這個充滿「爆旋」氛圍的空間，粉絲們可以自由自在分享對動畫的見解，討論劇情發展，志同道合的朋友回味經典的《爆旋陀螺》。

店內將展出 10 幅漫畫珍藏手繪及 4 代共80多枚珍藏陀螺，粉絲們可以盡情打卡合照！

為了讓粉絲們能夠更深入地體驗《爆旋陀螺》的魅力，今次期間限定Cafe特別舉行爆旋陀螺競技巡迴賽，兩間限定 Cafe都將提供專業的爆旋陀螺戰鬥設備，讓大小朋友都能夠親身體驗爆旋陀螺的樂趣！

《爆旋陀螺》 X 1011 SIPTEA 期間限定動漫 Cafe︰

第一階段
日期︰3月17日－3月30日
地點︰INCUBASE Arena 旺角創興廣場地庫B2

第二階段
日期：4月11日－6月2日
地點︰尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場3樓304號
飲品站：（只提供飲品）
尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場7樓
新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓121號英皇戲院
馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心(4期)2樓英皇戲院

期間限定Cafe特別舉行爆旋陀螺競技巡迴賽，更提供爆旋陀螺戰鬥設備，讓大小朋友能夠體驗爆旋陀螺的樂趣！

爆旋陀螺競技巡迴賽

地點︰旺角創興 INCUBASE Arena 
場次：3 月 22 及 23 日
地點︰ISQUARE 
場次：5 月 3 日（13歲或以上單場）至 4 日（12歲或以上單場）
報名方式： 參實者可透過Google表單報名參加比賽

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