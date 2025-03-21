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男神減肥丨44歲潘瑋柏生圖曝光　1個月減15磅晒「尖下巴」公開5大減肥心得

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【潘瑋柏／明星修身／減肥】現年44歲的台灣歌手潘瑋柏，自2020年官宣結婚後，體重便急劇上升。為了回復帥氣模樣，潘瑋柏在今年2月便在IG上揚言要一個月瘦22磅，讓網民驗收成果。近日，他便在網上開直播展示減肥成效，大曬尖下巴。另外，有網民亦曬出於網球場與偶像合照，力證他成功減肥。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜心房顫動致中風秒奪命 醫生拆解心率VS心律迷思+解構治療方案

潘瑋柏日前於網上進行直播，並與網民互動，片中他對著鏡頭表示：

各位朋友們我瘦了7公斤（約15磅），你們覺得我瘦了嗎？

期間他不停撫摸自己的「尖下巴」，將頭左右搖擺，一邊讓網民檢視，一邊露出自滿表情。之後，潘瑋柏又大方分享自己的減肥方法，主要是透過喝水及飲食清淡來修身。

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除此之外，有網民近日亦於社交媒體曬出與潘瑋柏於網球場偶遇的生圖合照。相片中，一身黑衣打扮的潘瑋柏顯得十分高大，而且一點亦不胖。照片曝光後，不少網民亦留言指潘瑋柏確是減肥成功了。

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事實上，潘瑋柏過去亦曾多次分享其瘦身心得，以下便是其5大項減肥秘訣供大家參考：

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