打擊黑的｜的士記分制生效半年66司機被記分　暫未有人被釘牌

▲ 的士記分制生效半年，66位司機被記分。

不少郊區和旅遊區時有出現黑的，九龍西議員鄭泳舜提出書面質詢，問及自的士司機違例記分制度實施以來，當局接獲多少宗有關投訴，被記分的士司機涉及的罪行及判罰，以及當局有否針對郊區黑的加強執法。

運輸及物流局局長陳美寶今日（19日）回覆指，記分制在去年9月22日生效，涵蓋11項與的士司機相關的罪行。據運輸署的紀錄，截至今年3月9日，共有66名的士司機被記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路等。當中，5名的士司機被記3分，12名的士司機被記5分，及49名的士司機被記10分。目前沒有的士司機被記15分或以上而須被取消駕駛的士資格。

▲ 記分制在去年9月22日生效，至今共66名的士司機被記分。（資料圖片）

打擊黑的｜運輸署製的士收費參考單張

鄭泳舜又問及當局會否就的士收費及投訴渠道加強宣傳教育。陳美寶指，運輸署已印製載有本港的士收費率以及往來主要旅遊區和景點的車費參考單張，並於機場、主要過境口岸及旅遊景點（例如深圳灣口岸、落馬洲管制站、香園圍邊境管制站及香港迪士尼樂園）派發予旅客參閱。

有關單張亦已上載至運輸署網頁，供公眾參閱。單張上提供1823電話中心、交通投訴組、香港旅遊發展局及警方的聯絡電話號碼，方便乘客於有需要時尋求協助或作出投訴。政府亦在主要的公共運輸交匯處設置交通投訴組熱線電話的指示牌。

此外，運輸署已在全港主要的士站設置的士資訊牌，展示有關的士收費的資料。

政府早前建議規定所有的士必須在車廂內安裝車廂攝錄機、行車記錄儀和全球衞星導航系統。當局已就有關建議在去年底分別諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，正進行相關的法例草擬工作，並爭取於今年第2季向立法會提交修例建議。

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