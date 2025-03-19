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大灣區航空｜大灣區航空4月新增張家界及桂林直航航班　內地航點增至5個

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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大灣區航空宣布，將推出張家界及桂林定期航班服務。（資料圖片）

大灣區航空今日（19日）宣布，將推出張家界及桂林定期航班服務，進一步拓展內地飛行網絡。兩條直航航線將於下月15日投入服務。來往香港與張家界的航線每星期提供3班航班，而桂林航線則為每星期2班，料內地航點增至5個。

張家界位於湖南省西北部，擁有壯麗奇特的天然地貌，主要景點包括武陵源風景區，於1992年獲聯合國教科文組織列入「世界遺產」名冊上。而橫跨張家界大峽谷的玻璃橋全長430米，乃全球最長及最高的玻璃橋，為遊客帶來震撼的觀光體驗。

張家界武陵源風景區 Wulingyuan Scenic Area, Zhangjiajie（大灣區航空提供）

至於另一新航點，有「桂林山水甲天下」美譽的廣西桂林，位於廣西壯族自治區東北部。桂林擁有不少著名旅遊景點，最為人所熟悉的包括灕江、象鼻山、日月雙塔景區、七星景區、靖江王府、陽朔公園、大榕樹等。

桂林早於1982年便已獲國務院列入「國家歷史文化名城」首批名單之中。

大灣區航空目前提供的內地航班服務包括舟山、黃山及宜昌，連同今次新增的2個航點，內地航點增至5個。

桂林象鼻山 Elephant Trunk Hill, Guilin（大灣區航空提供）

上述兩條新航線（有待政府批核）的航班詳情：

（大灣區航空提供）

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