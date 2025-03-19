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飲食攻略·二十四節氣春分｜入春溫差變化易誘流感過敏 中醫拆解8大養生食材+健脾湯水

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【春分／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】踏入二十四節氣春分節氣，植物生長、溫差變大，容易出現春困、誘發流感及過敏不適等，註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，想改善春分節氣不適，建議可從生活及飲食方面著手。

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二十四節氣春分｜春分節氣易誘3大健康問題 

春分時節植物生長、花粉增多，此時容易引發過敏性疾病，如鼻敏感、過敏性皮膚炎等，陳醫師建議大家此時出現戶外活動後，應及時更換衣物，注意室內通風，減少接觸過敏源；此外，春分時節氣溫變化較大，尤其晝夜溫差較大，容易導致人體疲倦、精神不振，即俗稱的「春困」，建議保持良好的作息習慣，充足睡眠，注意休息，避免熬夜；另外由於氣溫變化不穩定，容易引起人體免疫力下降，容易感染感冒或流感，應加強體育鍛鍊，提高身體素質，注意保暖，避免大範圍人群聚集。

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  • 春分節氣健康問題｜1.春季過敏
  • 春分節氣健康問題｜2.春困春乏
  • 春分節氣健康問題｜3.感冒流感

二十四節氣春分｜春分節氣宜疏肝健脾 醫師拆解8大養生食材

陳醫師指出，春分節氣有「吃三香，喝春湯飲食」的節氣食俗，此時飲食宜調陰陽、疏肝健脾，以下8大養生食材多食可幫助大家，減少春分節氣所帶來常見病的影響：

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  • 春分節氣8大養生食材｜1.蒜苗
  • 春分節氣8大養生食材｜2.乳酪
  • 春分節氣8大養生食材｜3.淡菜
  • 春分節氣8大養生食材｜4.芫茜
  • 春分節氣8大養生食材｜5.奇異果
  • 春分節氣8大養生食材｜6.燕窩
  • 春分節氣8大養生食材｜7.蒜頭
  • 春分節氣8大養生食材｜8.豆豉

二十四節氣春分｜淮山黃芪茵陳雞湯

陳醫師又推介一款調養肝脾、補氣祛濕湯水，其中茵陳具清熱利濕、助肝臟排毒功效；黃芪則有補中益氣、提升免疫力效果；淮山及枸杞則可健脾補肝腎、緩解春困、調和身體，湯水味道清鮮，假如喜歡濃郁口感，可適量增加雞肉或紅棗。

不過陳醫師強調，芪偏溫補，若體質偏熱，例如如口乾舌燥、易上火，則可減量至10克或諮詢醫師，另外孕婦或有慢性疾病者使用茵陳及黃芪前，亦建議要諮詢專業意見。

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材料：雞腿或半隻雞 500克、鮮山藥/乾淮山 200克/30克（去皮切塊，若用乾淮山則30克）、枸杞 15克、茵陳 10克、黃芪 10-15克、去核紅棗 4-5粒、薑 4片、清水 1500毫升、鹽 適量、米酒 1湯匙。

做法：

1.將茵陳和黃芪放入紗布袋中，枸杞、紅棗洗淨備用；

2 .雞肉用沸水焯燙1-2分鐘，去除血沫後撈出，用清水沖洗乾淨；

3 .鍋中加入1500毫升清水，放入雞肉、薑片、紅棗和裝有茵陳與黃芪的藥袋，大火煮沸後轉小火慢燉40分鐘；

4 .放入淮山塊，若用乾淮山可提前放入，繼續小火燉20-30分鐘，至淮山軟熟；

5 .加入枸杞，再煮5-10分鐘，讓藥材與食材的味道充分融合。

6.最後加入鹽和米酒調味，攪拌均勻後關火；

7.撈出藥袋盛湯入碗，可連同雞肉、淮山一起食用。

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【廿四節氣】「春分」4招養肝補陽氣 中醫推介2款排毒養生茶飲

【春困祛濕】春分潮濕易疲倦頭重食慾不振 醫管局推薦3款食材有助祛濕

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