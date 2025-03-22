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拍卡黨｜大埔驚現「搶拍卡黨」　增值八達通險遭人飛身搶拍咭

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

大埔驚現「搶拍卡黨」，增值八達通險遭人飛身搶拍咭。

在外增值八達通要小心，切勿讓人捷足先登！近日，有人在Facebook「大埔TAI PO」群組發帖，指他便利店增值八達通時，險遭1名老人飛身上前搶先拍卡增值，幸而職員仍未操作完成，才未造成損失……有網民指此人疑似是「慣犯」。

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拍卡黨｜增值八達通遭人飛身搶拍咭

樓主表示，他日前到便利店增值八達通，他增值500元，店員收款後準備按掣增值時，突然有1位住著拐杖的老人「飛身走埋嚟拍咭」，試圖將樓主所充值「搶拍」到自己卡上。

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幸而職員仍未按掣，幸保不失，而樓主因趕時間返工，並未與老人糾纏，而當時店內有另1名男人上前勸和，他猜測該名男子與老人可能是同黨。

拍卡黨｜網民：同搶錢有咩分別？

此事引起網民熱議，竟有不少人遇到過類似情況，直指幾人疑似是「慣犯」，「物品喺富善便利店試過，我擋開呀伯隻手，大聲問佢做乜，佢話check餘額喎，跟住走咗，大家小心」、「我試過一次又係畀完錢，有人隊張卡埋嚟，之後每次畀錢都會同步放埋張卡去部機度」。

網民批評此種「搶錢」行為，「咁同搶有咩分別」、「嘩！又有新招！」、「唔係一兩次，慣犯嚟」、「依家做乜都要小心」、「所以穩陣期間，畀完錢職員，就即刻擺定卡去讀卡機安全啲」。

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