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豪門婚姻︱百億富三代封盤預告今年娶學霸女友　最美港姐榮升奶奶

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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恭喜！

【朱玲玲/霍啟剛/霍啟仁/郭晶晶/】富商霍英東長子霍震霆與最美港姐朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），當中霍啟剛已成家立室，與跳水王后郭晶晶組幸福家庭。而今次朱玲玲好有可能再度榮升奶奶，因為霍啟仁與女友慶生時，預告今年內完婚。

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霍震霆與朱玲玲的孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，不過兩人一直未有透露婚期。日前適逢Namfon生日，未婚夫霍啟仁為她慶生，並寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）」預告霍啟仁與Namfon將會在今年內完婚！

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去年5月已求婚成功

霍啟仁的女友有「泰版朱千雪」稱號，從照片中看到兩人非常溫馨，枱上還擺放了多個生日蛋糕，當中有一個蛋糕更寫上「Happy Birthday Nam Fok」！霍啟仁自與女友拍拖後，修心養性，兩人感情穩定，不時結伴出席好友聚會，去年5月霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜！

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「泰版朱千雪」是學霸

霍啟仁是百億富三代，而「泰版朱千雪」來頭也不少，她全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，是名副其實的學霸。

而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

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