  • 22°C
香港時間：2025319日 (三) 13:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫健通︱政府擬修例精簡醫健通同意機制　擴大取覽資料人員類別

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

醫健通條例草案將於本周五刊憲，修訂現有法律框架。（醫健通網站圖片）

政府公布《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》將於本周五（21日）刊憲，修訂醫健通的現有法律框架，配合及支援醫健通提升其功能和持續發展，並於本月26日提交立法會進行首讀。

《條例草案》旨在修訂《電子健康紀錄互通系統條例》(第625章)，擴展和優化醫健通的資料收集、互通、使用及保障機制，以配合「醫健通+」5年發展計劃，將醫健通轉型為綜合醫療資訊基建，支持醫療體制改革，包括推展基層醫療、提升流程效率、利便跨境服務。

醫務衛生局表示，條例草案將為市民建立更整全的個人電子健康紀錄，提供法律框架，包括精簡同意機制，即市民同意參加醫健通後，醫護提供者便可將健康資料存入其個人醫健通戶口；並將增設條文，認可個別境外醫護提供者及公共健康紀錄系統，例如「長者醫療券大灣區試點計劃」下的服務提供者），讓市民可選擇授權認可醫護提供者透過安全連結取覽醫健通紀錄，及將其使用服務後的健康紀錄存入醫健通。

當局又指，條例草案將擴大可取覽醫健通健康資料的醫護專業人員類別，由現時13類法定註冊醫護，擴展至衛生署「認可醫療專業註冊計劃」下、認可專業團體所註冊的醫護專業人員，以及其他在政府和醫管局控制或管理的醫護機構，例如基層醫療署轄下的地區康健中心，提供醫護服務的指明醫護。

當局強調，境外醫護提供者，只有在參與醫健通的市民使用服務，並在明確授權下，才可取覽及存放市民的醫健通紀錄，其他任何情況下，醫健通紀錄均不會跨境傳送。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

公立醫院 醫療券 大灣區 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位