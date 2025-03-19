醫健通︱政府擬修例精簡醫健通同意機制　擴大取覽資料人員類別

▲ 醫健通條例草案將於本周五刊憲，修訂現有法律框架。（醫健通網站圖片）

政府公布《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》將於本周五（21日）刊憲，修訂醫健通的現有法律框架，配合及支援醫健通提升其功能和持續發展，並於本月26日提交立法會進行首讀。

《條例草案》旨在修訂《電子健康紀錄互通系統條例》(第625章)，擴展和優化醫健通的資料收集、互通、使用及保障機制，以配合「醫健通+」5年發展計劃，將醫健通轉型為綜合醫療資訊基建，支持醫療體制改革，包括推展基層醫療、提升流程效率、利便跨境服務。

醫務衛生局表示，條例草案將為市民建立更整全的個人電子健康紀錄，提供法律框架，包括精簡同意機制，即市民同意參加醫健通後，醫護提供者便可將健康資料存入其個人醫健通戶口；並將增設條文，認可個別境外醫護提供者及公共健康紀錄系統，例如「長者醫療券大灣區試點計劃」下的服務提供者），讓市民可選擇授權認可醫護提供者透過安全連結取覽醫健通紀錄，及將其使用服務後的健康紀錄存入醫健通。

當局又指，條例草案將擴大可取覽醫健通健康資料的醫護專業人員類別，由現時13類法定註冊醫護，擴展至衛生署「認可醫療專業註冊計劃」下、認可專業團體所註冊的醫護專業人員，以及其他在政府和醫管局控制或管理的醫護機構，例如基層醫療署轄下的地區康健中心，提供醫護服務的指明醫護。

當局強調，境外醫護提供者，只有在參與醫健通的市民使用服務，並在明確授權下，才可取覽及存放市民的醫健通紀錄，其他任何情況下，醫健通紀錄均不會跨境傳送。

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