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第三間醫學院｜林大輝：遷入牛潭尾前理大願付所有開支　獲鍾南山周一嶽坐鎮提供意見

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

理大公布籌建香港第三所醫學院詳情（朱永倫攝）

政府日前接獲3間大學提交籌辦本港第三間醫學院的建議書，理工大學校董會主席林大輝今日（19日）表示，在牛潭尾校舍落成前，理大願意承擔醫學院的開支，但具體數字「天機不可洩漏」。

過往對於籌備醫學院表現低調的理大，今日首次向傳媒公布籌備醫學院的詳情。縢錦光表示，第三間醫學院會以人工智能、「醫工結合」為發展主軸，亦會發展基層醫療和預防醫學。大學計劃在牛潭尾興建第三間醫學院，林大輝表示，大學願意為興建本港第三間醫學院「出錢出力」和共渡時艱，在醫學院遷入牛潭尾前，如有需要，大學願意「承擔一切財政開支」。

不過，被問到具體大學籌辦醫學院的成本、預計大學需要承擔的開支，林大輝僅表示「天機不可洩漏」。

校董會主席林大輝博士表示，在牛潭尾校舍落成前，理大願意承擔醫學院的開支。（朱永倫攝）

至於臨牀實習醫院方面，滕錦光表示，大學會與多間內地醫院合作，為學生提供臨牀實習，包括北京大學第三醫院、四川華西醫院、中山大學附屬第一醫院等。被問到如何處理內地和香港醫療差異問題，滕錦光強調，大學醫學課程需要獲香港醫務委員會審批，強調社會毋須擔心。

滕錦光表示，課程採用4年制，招收第二學位學生，而學生亦應該具備相關學科知識和背景。至於收生人數，他僅表示起初「招收人數會比較少」，之後再慢慢增多。

校長滕錦光教授（朱永倫攝）

另外，理大亦在記者會公布專家諮詢委員會21人名單，包括中國工程院院士鍾南山、前食物及衞生局局長周一嶽、諾貝爾獎得主Barry Marshall等，亦包括多間內地和海外醫學院院長。被問到諮詢委員會名單的本地專家人數甚少，籌備委員會主席、常務及學務副校長黃永德表示，籌備委員會內亦有不少本地對醫療體制和課程熟悉的醫生。

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滕錦光 鍾南山 林大輝 香港醫務委員會 食物及衞生局

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