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免費讀哈佛｜哈佛大學降低免學費門檻　家庭月收入滿足1條件　即免學費住宿保險交通費

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 48 分鐘前

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哈佛大學降低免學費門檻，家庭月收入滿足1條件即享免學費住宿保險交通費。

【哈佛大學/免學費/世界大學排名】令不少人趨之若鶩的世界名校哈佛大學，日前公布將於新學年起，降低免學費申請門檻，若家庭年收入在20萬美元（約155萬港元）以下的學生，將獲豁免學費，而家庭年收入在10萬美元（約78萬港元）以下，校方更會提供住宿、餐飲、保險、交通費等補助予本科生。

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免費讀哈佛｜月入$6.5萬以下即可申請

哈佛大學日前宣布，將於2025/26學年提高學費津貼計劃範圍，即本科生的家庭每年收入在20萬美元（約155萬港元，即每月13萬港元）以下將獲豁免學費，而家庭年收入在10萬美元（約78萬港元，即每月6.5萬港元）以下的學生，校方更會提供住宿、飲食、健康保險、交通費、旅遊費等補助。

哈佛大學公布將於新學年起，降低免學費申請門檻。（iStock圖片）

同場加映：哈佛研究4大方法培育成資優尖子

免費讀哈佛｜每年2.46萬人入學註冊

翻查哈佛大學官網，今年哈佛本科生每年平均學費為5.7萬美元（約44萬港元），食費、宿費等雜費超過8.2萬美元（約64萬港元）。現時每年平均約有2.46萬名大學生註冊，當中55%人接受財務援助。哈佛表示，調整免學費門檻後，將有86%的美國家庭均可納入資助範圍。

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）表示，讓更多人能夠負擔到哈佛讀書，讓學生能接觸到背景、經驗和視野都更廣闊的人，有助促進學生的智慧和個人成長。

當引入更多出色學生，營造更理想學習環境，實現大學的巨大潛力。

同場加映：哈佛研究4大方法培育成資優尖子

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免費讀哈佛｜奧巴馬、比爾蓋茲均為哈佛畢業生

有接近400年歷史的美國哈佛大學，現時在世界大學排名第四，當中有19個學科亦在全球稱冠，多年來培育過不少名人，包括美國前總統奧巴馬、微軟創辦人比爾蓋茲、Facebook創辦人朱克伯格及NBA球星林書豪等，藝人李連杰大女Jane亦在哈佛大學修讀亞洲經濟，去年以優異成績畢業。

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