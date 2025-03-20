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春分2025｜春分節氣勿犯6大禁忌　2生肖注意健康命理師教做1事擋煞【附開運方法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

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春分節氣勿犯6大禁忌，2生肖注意健康，命理師教做1事擋煞。

【春分2025／春分禁忌／春分習俗】3月20日是二十四節氣中的「春分」，代表春天已過了一半。春分當日有不少習俗要留意，有命理師分享多個春分禁忌及開運方法，並建議大家多吃2類食物「養陽氣」，即睇下文了解詳情！

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春分2025｜春分養生食物

星座及塔羅牌專家小孟老師在Facebook專頁發文，指春分過後通常陽氣開始揚昇，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。

小孟老師推介2類春分宜吃食物：

  • 綠色食物與蔬菜：椰菜花、枝豆、椰菜等
  • 茶：枸杞茶、菊花茶與桂花茶等

春分2025｜春分禁忌

小孟老師亦分享，春分除了注意養生，也要避免觸犯6大忌禁。點擊圖片放大看春分禁忌詳情：

點擊圖片放大
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春分2025｜春分開運方式

俗語有話「一年之計在於春」， 一個好的開始也能保來年順順利利，小孟老師亦分享了3大開運法，讓大家能夠行好運！點擊圖片放大看春分開運方式：

點擊圖片放大
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春分2025｜春分家居開運法

另外，命理師柯柏成亦在Facebook專頁發文，指春分是晝夜平分，象徵陰陽平衡，萬物復甦，所以在風水、命理上有很多開運的方法。他建議在春分當日留意兩個時間點：

1. 卯時（5-7點）

  • 到戶外面向東方深呼吸，觀想綠色光充滿全身，啟動新生能量。

2. 午時（11-13點）

  • 在客廳中央點一盞蠟燭，念誦：「陰陽平衡，萬象更新」清除滯氣。

柯柏成也列出其他開運方法：

點擊圖片放大
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柯柏成補充，以上方法要看每個人的實際狀況和環境, 例如住所不適合種盆栽，就略過即可，不需強求。

春分2025｜2生肖注意健康

1. 馬、羊

  • 春分後易遇貴人，多參與社交活動。

2. 鼠、兔

  • 注意健康耗損，可以佩戴黑曜石擋煞。

更多風水命理資訊：

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